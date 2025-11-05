Eduardo Feinmann rompió el silencio y realizó un fuerte descargo tras la feroz pelea con una invitada

El periodista decidió hablar sobre el tema en su programa de A24 tras la polémica que se generó.

Eduardo Feinmann protagonizó un tenso momento con una invitada en la emisión del día martes 4 de noviembre en A24. El conductor decidió enfrentar a Norma Lezana, secretaria de la Asociación de Profesionales Garrahan, luego de que se diera a conocer un aumento del 60% para los trabajadores del hospital en cuestión.

La entrevistada comentó que el conflicto "se podría haber resuelto mucho tiempo antes" y también lamentó el despido de varios colegas de la institución. En ese instante, Feinmann acusó a Norma Lezana y a un compañero de haber querido "voltear" al gobierno de Milei usando a los chicos del Garrahan.

Luego de esto, el conductor decidió expresarse y realizar un fuerte descargo: "Todos coincidieron en que tenía que seguir siendo tan duro como hasta ahora con los sindicalistas mafiosos, extorsionadores y apretadores que hay en el país de un tiempo a esta parte. Son muchos años que la sociedad argentina viene sufriendo los aprietes y extorsiones de un sindicalismo berreta y antiguo".

El fuerte descargo de Eduardo Feinmann tras pelearse con una invitada Eduardo Feinmann rompió el silencio y realizó un contundente descargo tras pelearse con una invitada "Lo único que tengo para decirle a usted que es nuestra audiencia todos los días, quizás el mal momento que les hice pasar, pero es con ustedes, no con esta gente que estuvo sentada conmigo. Yo me vi y no me gusté, al principio sí y después no", comentó Feinmann de manera directa y mirando a la cámara.