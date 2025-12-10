Aprovechó un descuido y se robó una moto en Las Heras, pero quedó todo en video

El robo de una moto en Las Heras quedó en video. En las redes, la víctima denunció el hecho junto con imágenes del ladrón.

Aprovechando un descuido, un hombre se robó una moto estacionada en una transitada zona de Las Heras. Sin embargo, el hecho quedó grabado por una cámara de seguridad y la víctima del robo escrachó al ladrón por las redes sociales.

El posteo en contra del ladrón, y una acompañante, se publicó el domingo en un grupo dedicado al mundillo de motociclistas en Mendoza. Allí, la víctima del hecho escribió: "Estas dos personas me acaban de robar la moto en la calle San Martín y Pascual Segura".

Junto a estas palabras, la publicación contó con un video del momento en que el hombre se llevó el vehículo, una motocicleta corven energy 110, con total impunidad.

robo moto lh Además, la denunciante dejó otras imágenes, fotos y video de la persona que se llevó el rodado. "Te vamos a escrachar por todos lados", cerró el posteo.