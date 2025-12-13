Se incendió una vivienda en el barrio Municipal de Las Heras

Un incendio se registró este sábado por la mañana en una vivienda del barrio Municipal, en el departamento de Las Heras, lo que motivó la intervención de personal de la Policía de Mendoza, bomberos y los servicios de emergencia. Afortunadamente, ningún integrante de la familia que la habitaba sufrió heridas graves.

Se trata de un hombre de 36 años, quien sufrió unas escoriaciones leves; y una mujer de 32 años que está embarazada y presentó un cuadro leve de intoxicación por monóxido de carbono. Ambos fueron atendidos por el personal sanitario del servicio de emergencias.

El incendio en la vivienda El hecho ocurrió alrededor de las 10.20, cuando el fuego se desató en una casa de dos plantas de ese barrio, mientras sus ocupantes dormían. Al advertir la situación, los padres lograron evacuar el inmueble junto a sus hijos menores de edad y ponerse a resguardo en la vía pública, antes del arribo de los servicios de emergencia.

Minutos después llegaron las autoridades. En el lugar trabajaron bomberos del Cuartel Central y dotaciones de bomberos voluntarios, quienes lograron controlar el siniestro. Además del personal del Servicio de Emergencias Coordinado.