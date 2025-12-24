13 personas vinculadas con el grupo terrorista venezolano "Tren de Aragua" irán a juicio oral

El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes procesó con prisión preventiva a 13 personas vinculadas al grupo terrorista venezolano “ Tren de Aragua ”, la organización criminal más poderosa de Venezuela e irán a juicio oral.

Estás personas están imputadas por integrar una organización criminal venezolana, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Esta decisión judicial avala una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) que desentraño la operación de esta compleja red en territorio argentino desde el año 2019.

El principal acusado y presunto líder es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho , conocido con el apodo de “Yiyi”, cabecilla de la denominada “Banda del Yiyi”.

Boscán Bracho, tenía un pedido de captura internacional, fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en una ruta correntina.

Actualmente, permanece bajo un estricto régimen de alto riesgo en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.

Venezuela solictó su extradición por delitos graves que incluyen extorsión, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, terrorismo, tráfico de armas y obstrucción a la libertad de comercio.

De los 13 imputados, ocho son hombres y cinco mujeres. En cuanto a sus nacionalidades, once son venezolanos, una es colombiana y uno es argentino.

El Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, no sólo dictó los procesamientos, sino que también dispuso el embargo de un millón de pesos para cada uno de los imputados

Organización criminal

La resolución de la justicia aplica la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”, contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal e incorporada por la Ley 27.786 (promulgada en marzo pasado), que prevé penas de 8 a 20 años de prisión.

El juez Fresneda dictó prisión preventiva para Boscán Bracho y otros cinco acusados por los tres delitos mencionados, mientras que tres mujeres recibieron prisión domiciliaria por los mismos cargos, y otros cuatro imputados fueron procesados por organización criminal y lavado de activos.

El magistrado resaltó en su resolución que las personas investigadas pertenecen a una “organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos”, que ha operado de manera estable en Argentina bajo el liderazgo de Boscán Bracho.

El juez destacó el “alto grado de planificación y logística” de la organización, que les permitió establecerse rápidamente en el país y demostrar una “notable capacidad económica”, evidenciada en la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles de significativo valor en pocos años de residencia.

Desde 2019 en Argentina

Según la justicia, la organización vinculada al Tren de Aragua operaba en Argentina desde la llegada de “Yiyi” en 2019, utilizando identidades falsas, sistemas informales de transferencia de dinero y estructuras familiares para ocultar fondos ilícitos.

Se identificaron dos células principales: una liderada por un primo y otra por la pareja de Boscán Bracho, quienes mantenían contacto directo con él incluso después de su detención. Entre los activos adquiridos por el grupo se encuentran campos, diversas propiedades y locales comerciales. También se detectó un patrón de envío sistemático de transferencias entre miembros del grupo familiar sin justificación económica lícita.

Un allanamiento en un local de Western Unión en el barrio porteño de Colegiales, permitió detectar un circuito paralelo de transferencias denominado “Giro Activo”, utilizado para enviar y recibir fondos entre Venezuela y Argentina. El análisis patrimonial y financiero estimó un total operado no inferior a 120 millones de pesos.

La acusación de financiamiento del terrorismo se refuerza con la inclusión del Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) por resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.

Esta medida se tomó después de que, el 20 de febrero pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designase como “Organización Terrorista Extranjera”.