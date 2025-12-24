Femicidio en el este: quién era el carnicero que mató a golpes y puñaladas a una mujer en San Martín

Una casa del barrio Belgrano II de Palmira , San Martín , fue el escenario de un macabro descubrimiento en la noche de este martes. Allí, el cadáver de Nadia Janet Sosa (35) fue hallado con graves lesiones: golpes en el cráneo y múltiples puñaladas. A su lado, Franco Ismael Mancalla (31) quien suicidó tras perpetrar el femicidio.

Durante las primeras averiguaciones de los perfiles de los protagonistas del hecho de sangre que conmocionó al Este provincial, surgió que Franco Ismael Mancalla se desempeñaba como carnicero en el distrito de Rodríguez Peña , ubicado en el departamento de Junín .

Por su parte, la mujer víctima del ataque estaba domiciliada en Palmira , en la vivienda donde fue hallada sin vida. Además, trascendió que era madre de dos hijos, quienes no se encontraban en la vivienda al momento del crimen.

En las redes sociales, tras darse a conocer la noticia, conocidos de la víctima lamentaron su muerte y describieron a Sosa como una "hermosa persona".

Los detalles del hallazgo

Los familiares de Sosa alertaron a las autoridades luego de no poder localizar a la víctima por días. Fue su madre quien llamó a la línea de emergencias 911, lo que desembocó en la llegada de efectivos policiales a su casa.

En ese domicilio, los uniformados, junto a un familiar de la víctima, se subieron por el techo de la vivienda hasta llegar al patio por el cual lograron entrar al inmueble al romper una ventana. Allí, sobre las 23.30, se encontraron con la macabra escena, los cuerpos de Sosa y Martínez tendidos en el suelo de una de las habitaciones con una abundante cantidad de sangre derramada y un intenso olor a putrefacción.

Las pericias de la Policía Científica constataron que el cuerpo de Sosa presentaba múltiples heridas de arma blanca y varios golpes en el cráneo. Por su parte, el femicida también contaba con heridas de cuchillo, posiblemente provocadas durante el cruento ataque contra la víctima. De la escena se incautó la presunta arma utilizada en el hecho.

Todo apunta a un femicidio y suicidio

Tras una extensa jornada de trabajo durante la madrugada de este miércoles, los detectives del caso que trabajaron bajo las directivas del jefe de fiscales en el distrito San Martín - La Colonia, Oscar Sivori, determinaron que Martínez Merino habría atacado brutalmente a la Sosa con el objetivo de terminar con su vida.

Según los datos recopilados en la investigación policial y judicial, el sujeto primero la habría golpeado en la cabeza para luego apuñalarla. Tras esto, tomó el mismo cuchillo que utilizó para matar a Sosa y acabó con su propia vida.