La Justicia investiga un femicidio seguido de suicidio en el este de Mendoza

La Justicia investiga un caso de femicidio seguido de suicidio en el barrio Belgrano de Palmira, en el este de Mendoza. La víctima fue identificada como Nadia Janet Sosa, de 35 años, que fue encontrada muerta en su casa junto al cuerpo de Franco Mancaya, el presunto autor del crimen. La familia había denunciado su desaparición y fue hallada sin vida.

Personal de Cuerpos Especiales recibió la llamada de la familia de Nadia Janet Sosa y tras horas de búsqueda decidieron ingresar al domicilio. Allí encontraron tanto a Sosa como a Mancalla tendidos en el suelo del domicilio. La ayudante del fiscal procedió a activar el protocolo por femicidio.