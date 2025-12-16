Muerte de una mujer en Maipú: la investigación por femicidio, testimonios de vecinos y las fotos de la escena

La dramática muerte de Gimena Sabrina Gómez , la mujer de 38 años que fue hallada colgada del techo de un taller mecánico, conmocionó hasta el último rincón del distrito de Gutiérrez, Maipú. Vecinos de la fallecida y su pareja, detenido como sospechoso, hablaron con MDZ y ofrecieron distintas versiones, apuntando algunos a la teoría de femicidio y otros a la de suicidio .

La mujer, quien era madre de cuatro hijos y oriunda del barrio Villa Raquel, fue encontrada sin vida en la casa de su pareja Jorge Miranda, ubicada en el barrio Faiman . Aunque las dos barriadas se encuentran dentro de dicho distrito maipucino, los residentes de ambos complejos brindaron descripciones muy diferentes sobre los dos protagonistas del caso y sus comportamientos.

Por su parte, la investigación del caso, a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, no descartaba ninguna de estas hipótesis hasta la tarde de este martes, mientras se esperaba por el resultado de los estudios forenses sobre el cadáver de Gómez, análisis que podría ser la clave para esclarecer el hecho.

Ambos barrios se encuentran separados por pocas calles. Son lugares tranquilos, donde un hecho de estas características moviliza a todos sus habitantes.

En el barrio Villa Raquel , zona donde se crio Gómez, describieron a la mujer como persona amable y animada. Aunque reconocieron que Gómez había desarrollado un problema de adicción a los estupefacientes, aseguraron que nunca provocó problemas en el barrio y que no era una persona violenta.

Las calles de Villa Raquel, la zona donde se crio la víctima del hecho.

Sobre Miranda, una vecina subrayó que desde que Gómez se mudó con él, este la golpeaba y que en contadas ocasiones ella aparecía por su viejo barrio con notables heridas, presuntamente consecuencias de los ataques de su pareja.

Además, esta misma vecina, quien aseguró tener una relación cercana con la fallecida, indicó a este portal que Gómez le dijo que no podía terminar su relación con Miranda porque la tenía amenazada.

Esta y otros residentes del barrio coincidieron que, a pesar de su problema con las sustancias, la mujer no parecía ser una persona con tendencias suicidas y negaron que en el pasado haya tenido otros intentos para terminar con su vida.

No obstante, en la barriada de la familia de Miranda, localizada a unas 12 cuadras del domicilio de la familia Gómez, sus vecinos dieron una descripción muy diferente de la pareja.

La casa de la familia Miranda, donde se dio el macabro hallazgo.

Realmente pocos conocían a la fallecida, quien se había mudado con Miranda y su padre hacía pocos meses. Sin embargo, algunos residentes no dudaron en señalarla como una persona violenta, basándose en los problemas de adicción con los que lidiaba. Es más, uno de estos testigos comentó que la mujer solía dejar a su suegro, un hombre mayor en silla de ruedas, en la calle a horas de la madrugada.

Sobre Jorge Miranda, todos los consultados lo destacaron como un hombre tranquilo y amable que no sería capaz de cometer un crimen como es el que se lo acusa.

Los detalles de la investigación

A pesar de las versiones de los vecinos de Miranda, que lo caracterizaron como un hombre tranquilo y bueno, los pesquisas advirtieron contradicciones en la declaración del sujeto, a partir de pruebas que se incorporaron al expediente, las cuales no coinciden del todo con el relato que aportó.

portada miranda gomez El cuerpo de Gimena Gómez fue hallado colgado en su casa. La investigación avanza entre las teorías de femicidio y suicidio.

Además, el hombre presentaba rasguños en su cuerpo al momento del hecho, lo que podría ser el indicio de un forcejeo entre ambos.

Por todos estos motivos, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo del expediente determinó su detención de manera preventiva mientras se esperan los resultados forenses.

El macabro hallazgo en Maipú

Todo comenzó la noche del lunes 8 de este mes, cuando efectivos de la Comisaría 54° acudieron al domicilio sobre las 20.40, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la muerte de la mujer en el distrito de Gutiérrez.

Allí se encontraron con la pareja de la fallecida, quien relató a los uniformados que al llegar al inmueble se encontró con Gómez colgada del cuello, desde el techo de un taller que funciona en la vivienda de calles Pringles y Antártida Argentina.

MDZ estuvo en el taller donde hallaron el cuerpo de Gómez colgado desde el techo.

Aunque en primera instancia parecía tratarse de un suicidio, con los avances en la investigación se comenzó a contemplar la posibilidad de que Miranda haya sido el responsable de la muerte de Gómez, punto donde se encontraba el caso hasta la tarde de este martes.