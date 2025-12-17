Femicidio de Cecilia Strzyzowski: las penas para el Clan Sena se conocerán en 2026

La Justicia definió que las condenas contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski serán anunciadas el 10 de febrero de 2026.

Las penas contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, así como las de los imputados por encubrimiento, se conocerán recién en febrero de 2026. Así lo resolvió la jueza Dolly Fernández, quien fijó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 10 de febrero a las 9.00.

Luego de varios días de expectativa y con plazo límite hasta el viernes 19 de diciembre, se confirmó la fecha en la que se dará a conocer el monto de las condenas para los integrantes del denominado clan Sena y el resto de los acusados en la causa.

Modificaciones en el cumplimiento de las penas del Clan Sena En paralelo, se conoció que en las últimas horas se produjeron modificaciones dentro del Complejo Penitenciario N°1 de Resistencia, tras la fuga de Luz Mía Bárbara Di Battista, de 42 años, conocida como “la Barbie”. Si bien la mujer fue recapturada en la provincia de Corrientes, las autoridades penitenciarias dispusieron cambios en la ubicación de algunos detenidos.

En ese marco, César Sena y su padre, Emerenciano Sena, pasaron a compartir celda y fueron trasladados a otro pabellón, con el objetivo de evitar posibles conflictos internos dentro del establecimiento carcelario.

El clan Sena. Foto: archivo El clan Sena. Foto: archivo Cabe recordar que el jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en la provincia de Chaco. En tanto, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron hallados responsables del delito de encubrimiento, mientras que Griselda Reynoso resultó sobreseída.