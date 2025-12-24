Detuvieron a un boxeador profesional con dos frascos de marihuana en Las Heras

El sujeto, oriundo de Las Heras, se desempeña como boxeador profesional. Fue detenido con 55 gramos de marihuana divididos en dos frascos.

El boxeador profesional fue detenido tras huir de la policía con dos frascos con marihuana.

Un boxeador profesional, radicado en Las Heras, fue detenido en la noche de este martes con dos frascos de marihuana. En total, llevaba consigo 55 gramos de esta droga y se intentó dar a la fuga por las calles del barrio Infanta, primero en motocicleta y luego a pie.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 23.30 de este martes, cuando a partir de un patrullaje, efectivos de la Subcomisaria Sánchez se divisó a dos sujetos con actitud sospechosa a bordo de una motocicleta circulando por la calle Regalado Olguín y la avenida Boulogne Sur mer.

Persecución y descarte de la marihuana En ese momento se dio la voz de alto para identificarlos, cosa que no fue respondida por estos, dando inicio a una persecución por las calles del departamento de Las Heras. Justamente en el cruce de las calles Gagliardi y Casales, el detenido se desprende del rodado y sigue su fuga a pie.

Mientras corría en dirección norte, el deportista, de 26 años, descartó un morral en donde luego se comprobó que llevaba dos frascos con flores de marihuana, con un total de 55 gramos de este sustancia.