Makintach se encuentra en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense.&nbsp;
La primera jornada del juicio político contra Julieta Makintach por el escándalo Maradona: el tenso cruce y la declaración de la jueza

Este jueves por la mañana, comenzó el jury contra la jueza Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

José Luis Carut

Qué declaró la jueza Makintach

Tras el testimonio de la oficial Romero, Makintach declaró y sostuvo que no deja de hacerse responsable y que está pagando un precio carísimo. A su vez, expresó que no logra entender cómo está puesta en tela de su juicio su imparcialidad.

Makintach jury

La magistrada negó conocer a la productora del documental. Según señaló, a la única que conoce es a una amiga de ella que le presentó a un escritor maradoniano. Además, indicó que les comentó a su colegas del tribunal sobre que una amiga de ella quería hacer un documental sobre Maradona y según Makintach, todos estaban de acuerdo.

Declaró el segundo testigo

Tras una hora y media de cuarto intermedio, declaró la oficial Mailen Itatí Romero, quien vigilaba la sala del debate donde se llevó a cabo el juicio por la muerte de Maradona.

La oficial detalló que el primer día del juicio, la jueza le dijo que iban a ir dos amigos de ella. A una de las personas la hizo entrar al edificio, hicieron una recorrida por el recinto y luego, la llevó al despacho de la jueza. Según indicó Romero, en el despacho, Makintach y las otras dos personas hablaron de cómo iba a ser la grabación.

Luego de que explotó el escándalo por el polémico documental, la oficial manifestó que la jueza Makintach estaba “mal” y “angustiada”, y que le decía a todo el personal del tribunal que ella no tenía nada que ver con Maradona.

El tenso cruce entre Makintach y la presidenta del jury

En el cierre de la declaración del fiscal Ferrari, la jueza Makintach le dijo a su abogado, Darío Saldaño, que pida tener un careo con el fiscal. La presidenta del jury, Hilda Kogan, lo escuchó y le contestó que en este tipo de jurys no existen los careos.

Qué declaró el primer testigo

El primero en declarar fue el fiscal del caso Maradona, Patricio Ferrari, quien indicó que Mackintach fue la que se opuso a que se posponga el inicio del juicio, sin ningún tipo de argumentación. Pero como la votación quedó 2 a 1, se logró posponer a marzo.

Por otro lado, señaló que los que estaban filmando el documental no figuraban en el registro de personas acreditadas para ingresar a la audiencia y que en todo momento negaron tener algún tipo de vínculo con la jueza.

Cuando le consultaron sobre la reacción de Makintach cuando pasaron el trailer del documental, Ferrari reveló que la magistrada negó varias veces que era ella y mencionó que había participado de una entrevista, desconociendo que se trataba de un documental.

Así llegaba Makintach a su jury de enjuiciamiento

En un documento visual exclusivo de MDZ, se puede ver cómo llegó la polémica jueza Julieta Makintach al lugar donde se realiza el jury de enjuiciamiento. En los videos se la puede ver a paso firme y en compañía de su abogado y sólo se ató a decir "buen día" ante la presencia de este medio.

Video: así llegaba Makintach al juicio

Julieta Makintach

