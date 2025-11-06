La primera jornada del juicio político contra Julieta Makintach por el escándalo Maradona: el tenso cruce y la declaración de la jueza

Live Blog Post

Declaró el segundo testigo

Tras una hora y media de cuarto intermedio, declaró la oficial Mailen Itatí Romero, quien vigilaba la sala del debate donde se llevó a cabo el juicio por la muerte de Maradona.

La oficial detalló que el primer día del juicio, la jueza le dijo que iban a ir dos amigos de ella. A una de las personas la hizo entrar al edificio, hicieron una recorrida por el recinto y luego, la llevó al despacho de la jueza. Según indicó Romero, en el despacho, Makintach y las otras dos personas hablaron de cómo iba a ser la grabación.

Luego de que explotó el escándalo por el polémico documental, la oficial manifestó que la jueza Makintach estaba “mal” y “angustiada”, y que le decía a todo el personal del tribunal que ella no tenía nada que ver con Maradona.