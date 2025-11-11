"Borró mensajes y mintió": Julieta Makintach habló con los medios y apuntó contra el juez Savarino
Este martes por la mañana, arrancó la cuarta jornada del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. El jury se está llevando a cabo en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense.
Pasadas las 11 de la mañana, la jueza Julieta Makintach amplió su declaración y no se guardó nada contra Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro. “Ustedes lo vieron ayer cómo se expresaba, era muy difícil establecer un diálogo”, expresó, en cuanto a la actitud de Savarino.
Por otro lado, señaló que llegó a la causa Maradona porque “nadie la quería”. Y agregó: “Integré este tribunal porque había un acuerdo con los jueces, todos estaban de acuerdo y yo no tengo ningún interés en este juicio”.
A las 10, declaró Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, y habló sobre el accionar de la jueza Makintach durante el juicio por la muerte de Maradona. “Me llamó la atención el accionar de la jueza, como gesticulaba y como preguntaba. En vez de hacer preguntas aclaratorias, preguntaba como buscando protagonismo”, manifestó.
Ante la pregunta de la procuración sobre la actitud de Makintach ante las pruebas presentadas respondió: “Negó todo, fue lo que más bronca me dio”. Y agregó: “El mundo entero necesita saber qué pasó, es Maradona. Mi cliente después de esto no confía en ningún juez y me está pidiendo ir a un juicio por jurado. Mi cliente confía más en la gente que en un juez”.
Este martes, comenzó una nueva audiencia del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Antes de entrar al tribunal, Makintach habló con los medios y fulminó a Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro, quien declaró el lunes por la mañana. “Borró mensajes y mintió frente a dos secretarias”, sentenció la magistrada, quien este martes ampliará su declaración. “Voy a declarar y voy a decir toda mi verdad que no tuve oportunidad de decirla”, expresó.
Pasadas las 16, el abogado Fabián Améndola apuntó contra la jueza y dijo que la suspensión del juicio por el accionar de Makintach fue devastador. “La jueza Makintach era la actriz del documental y se manejaba en el juicio como una actriz”, sentenció.
Pasadas las 15, el abogado Rodolfo Baqué declaró y detalló cuál fue la reacción de la jueza cuando salió a la luz el polémico documental. “Negaba todo, el fiscal seguía presentando más pruebas del documental y la jueza negaba todo”, sostuvo Baqué.
Además, se refirió a la presencia de una cámara en el juicio por la muerte de Maradona y aseguró que todo el tribunal estaba al tanto de la presencia de una cámara. Cuando la procuración le preguntó si le consta que los tres jueces del TOC 3 estaban al tanto de la presencia de dicha cámara, Baqué respondió: “Me consta porque lo declararon delante mío en la Justicia”.
No conforme con su cruce con la periodista Barbara Villar, la jueza Makintach protagonizó un tenso cruce con el abogado Rodolfo Baqué, quien declará este lunes por la tarde. Tras el intercambio con el letrado, la magistrada se fue llorando del Anexo de la Cámara alta bonaerense.
Durante el cuarto intermedio, la jueza Julieta Makintach salió de la audiencia a increpar a la testigo Barbara Villar. “Tenes cara de buena pero decís mentiras”, le dijo la magistrada a la periodista de Infobae que declaró esta tarde. “Me destrozaste”, le recriminó Makintach a Villar, ante la prensa.
A las 13, la periodista Bárbara Villar Camacho declaró y habló sobre el polémico documental y el rol de la jueza Makintach. “Nos parecía muy llamativo el rol que tenía la Jueza Makintach con respecto al accionar de los otros dos jueces Savarino y Di Tommaso”, expresó.
Por otro lado, mencionó que, con el paso de las audiencias, se enteró gracias a un colega que se estaba grabando un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.
Luego, la periodista Victoria Mariel De Masi declaró y señaló que tenía conocimiento de que se estaba grabando un documental. De Masi aseguró que antes de que empiece el juicio tenía el dato de que iban a filmar un documental pero que lo pasó por alto porque siempre en las causas importantes se habla de eso.
Cuando le preguntó a la jueza sobre el documental, De Masi indicó que Makintach negó que se estuviese grabando un documental sobre el juicio.
Luego de un receso de 10 minutos, la defensa de la jueza Julieta Makintach pidió que se impute por falso testimonio a Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro.
Pasadas las 10 de la mañana, declaró Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro y fulminó a la jueza Makintach. En primer lugar, detalló que la magistrada le trajo muchos problemas durante el juicio y la tildó de “mentirosa” y “manipuladora”.
Según comentó Savarino, cuando un letrado le pidió volver a citar a Verónica Ojeda, él lo consultó con las otras dos juezas y que Makintach, faltándole el respeto, le contestó: “Yo a vos no te escucho. Voy a recurrir a la corte suprema porque vos no podes presidirlo”.
Savarino agregó que Makintach les generó un problema porque quiso cambiar el orden de la votación y que ante la negativa se fue a los gritos. Además, indicó que con la jueza Di Tomasso habían acordado no darle la presidencia del tribunal a Mikintach.
En cuanto al polémico documental, Savarino expresó que Makintach los engañó. El magistrado manifestó que le pidieron explicaciones a Makintach de porque había autorizado a filmar a una persona, a lo que la jueza respondió: “No se preocupen me están filmando a mí”.
Savarino sostuvo que él quería seguir con el juicio oral, pero que el inconveniente era que al apartar a Makintach tenía que venir otro juez y que ninguna de las partes acusadoras quería que el juicio continuará con ese tribunal. Esto se debe a que, no querían que el día de mañana alguien plantee la nulidad y se caiga el juicio.
Por último, ante la pregunta de la acusación sobre si Makintach se jactaba de tener influencias, Savarino respondió: “Si, todo el tiempo. Por eso yo le contesté a mi no vengas a chapear con tus contactos”. Y sentenció: “Nosotros estábamos haciendo un juicio normal y ella estaba haciendo un juicio paralelo”.
La audiencia comenzó a las nueve de la mañana y está encabezada por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Entre los testigos citados para declarar este lunes, se encuentran Jana Maradona, hija de Diego, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo), y los abogados Rodolfo Baqué y Fernando Burlando. También fueron convocadas las periodistas Victoria De Masi y Bárbara Villar Camacho.
Durante el turno de la tarde está prevista la comparecencia de la policía Lucía Salazar; los abogados Mara Digiuni, Vadim Mischanchuk, Mario Baudry y Fabián Améndola; además de tres efectivos de la Policía de San Isidro, todos citados por la parte acusadora.
Pasadas las 15 horas, comenzó a declarar Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro. En medio de la declaración del juez, se volvió a cortar la luz. Minutos después, volvió.
Sin embargo, se vivió una insólita y cómica situación cuando empezó a caer una catarata de agua, proveniente de la boca del aire acondicionado, sobre la cabeza del testigo. Finalmente, las autoridades del jury optaron por suspender la jornada.
Este mediodía, José Ignacio Amallo, Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N 1 de San Isidro, declaró y reveló nuevos detalles acerca del documental “Justicia divina”.
En primer lugar, detalló que en el guión del documental estaba explícito que eran 6 capítulos, con los títulos y la duración de cada uno. Además, en este, se dejaba en claro que la jueza Mackintach iba a ser la protagonista de la serie.
“Cuando veo el video de la jueza entrando un domingo a los tribunales con 6 personas, me pregunté ¿Cómo se prestó a esto? Pero analizando todo, me doy cuenta de que no se prestó, sino que era parte de eso”, expresó Amallo. Y sentenció: “Al ver todo el material no puedo dudar que no solo fue la protagonista sino que también fue la productora del mismo”.
Por otro lado, señaló que Juan Manuel D Emilio y María Lía Vidal registraron la obra, con el fin de comercializarla.
Pasadas las 10 de la mañana, declaró Ariel Alfredo Introzzi, juez del Tribunal Oral N 2 de San Isidro. Ante la pregunta de la querella de cómo la jueza Mackintach se incorporó al juicio por la muerte de Maradona, Introzzi detalló que la magistrada se ofreció por escrito para integrar el TOC N°3.
Introzzi señaló que, tras el escándalo por el documental, tuvo un fuerte cruce con la jueza y le dijo que “había perdido la nobleza y que le recomendaba renunciar”. En cuanto a la grabación del documental un día domingo en el interior del tribunal, el juez Introzzi sentenció: “No se puede entrar y armar un set de filmación en un tribunal”.
A diferencia de la jornada del jueves, Makintach ingresó al establecimiento por la puerta principal. En las primeras horas de la mañana, se cortó la luz, pero lograron restablecerla con un grupo electrógeno.
Se esperan que declaren los fiscales Carolina Asprella y José Ignacio Amallo (miembros de la UFI número 1 de San Isidro que investigan a Makintach en la causa penal) y Cosme Iribarren (el otro fiscal de la causa Maradona). A su vez, la lista continúa con sus colegas, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo), la maquilladora Fabiana Molina Zuviria y Ariel Alfredo Introzzi, juez del Tribunal Oral N 2 de San Isidro.
Tras el testimonio de la oficial Romero, Makintach declaró y sostuvo que no deja de hacerse responsable y que está pagando un precio carísimo. A su vez, expresó que no logra entender cómo está puesta en tela de su juicio su imparcialidad.
La magistrada negó conocer a la productora del documental. Según señaló, a la única que conoce es a una amiga de ella que le presentó a un escritor maradoniano. Además, indicó que les comentó a su colegas del tribunal sobre que una amiga de ella quería hacer un documental sobre Maradona y según Makintach, todos estaban de acuerdo.
Tras una hora y media de cuarto intermedio, declaró la oficial Mailen Itatí Romero, quien vigilaba la sala del debate donde se llevó a cabo el juicio por la muerte de Maradona.
La oficial detalló que el primer día del juicio, la jueza le dijo que iban a ir dos amigos de ella. A una de las personas la hizo entrar al edificio, hicieron una recorrida por el recinto y luego, la llevó al despacho de la jueza. Según indicó Romero, en el despacho, Makintach y las otras dos personas hablaron de cómo iba a ser la grabación.
Luego de que explotó el escándalo por el polémico documental, la oficial manifestó que la jueza Makintach estaba “mal” y “angustiada”, y que le decía a todo el personal del tribunal que ella no tenía nada que ver con Maradona.
En el cierre de la declaración del fiscal Ferrari, la jueza Makintach le dijo a su abogado, Darío Saldaño, que pida tener un careo con el fiscal. La presidenta del jury, Hilda Kogan, lo escuchó y le contestó que en este tipo de jurys no existen los careos.
El primero en declarar fue el fiscal del caso Maradona, Patricio Ferrari, quien indicó que Mackintach fue la que se opuso a que se posponga el inicio del juicio, sin ningún tipo de argumentación. Pero como la votación quedó 2 a 1, se logró posponer a marzo.
Por otro lado, señaló que los que estaban filmando el documental no figuraban en el registro de personas acreditadas para ingresar a la audiencia y que en todo momento negaron tener algún tipo de vínculo con la jueza.
Cuando le consultaron sobre la reacción de Makintach cuando pasaron el trailer del documental, Ferrari reveló que la magistrada negó varias veces que era ella y mencionó que había participado de una entrevista, desconociendo que se trataba de un documental.
En un documento visual exclusivo de MDZ, se puede ver cómo llegó la polémica jueza Julieta Makintach al lugar donde se realiza el jury de enjuiciamiento. En los videos se la puede ver a paso firme y en compañía de su abogado y sólo se ató a decir "buen día" ante la presencia de este medio.
