Sigue el juicio contra Julieta Makintach: declaran Dalma y Giannina en una jornada clave

El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, por el escándalo en el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Maradona, continúa este martes con importantes declaraciones como las de Dalma, Gianinna y una amiga de la acusada, mientras que, además, la magistrada solicitó volver a declarar.

En las últimas horas la acusada se denunció por falso testimonio agravado a su par el juez Maximiliano Savarino luego de su exposición frente al jurado.