Fuerte revés para la exjueza Julieta Makintach: pidieron su detención

Luego de ser destituda como jueza, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola pidieron la detención de Makintach.

Según informó el periodista Mauro Szeta, Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de Dalma y Gianinna Maradona, pidieron la detención inmediata de la exjueza para que sea juzgada por cinco delitos.

Dicha solicitud, presentada ante el juez de Garantías de Esteban Rossignoli, se fundamenta en “riesgo de fuga” y “entorpecimiento probatorio”. Los letrados sostuvieron que los hechos investigados incluyen “conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves”.

El pedido también apunta a que estos episodios no serían aislados sino parte de un “modus operandi orientado a manipular, condicionar y amedrentar a quienes aportan prueba esencial”. Entre los hechos citados se menciona el envío de mensajes intimidatorios a la custodia policial Malen Tattí Romero justo después de que declarara en la causa, y un intento de influir en el testimonio de la médica María Eva Soledad Pereyra.