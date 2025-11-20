Cayó en Malargüe una mujer acusada de integrar una red narco que enviaba droga en encomiendas

La sospechosa fue detenida en Malargüe. La acusan de coordinar el despacho y recepción de paquetes con cocaína que eran enviados desde la Ciudad de Mendoza.

El allanamiento en la casa de la mujer investigada por la actividad narco en Malargüe.

Una investigación permitió capturar en Malargüe a una mujer señalada como parte de una red dedicada a coordinar y recibir encomiendas con droga que eran enviadas desde la Ciudad de Mendoza. Fue durante un allanamiento en su vivienda, donde secuestraron plantines de marihuana, dinero y distintos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Todo comenzó con un caso registrado en mayo de este año, en el que una mujer embarazada fue descubierta mientras retiraba una encomienda que contenía 501 gramos de cocaína. A partir de ese hecho, los investigadores profundizaron sobre los movimientos de sustancias ilegales e identificaron a los individuos a cargo de la recepción, coordinación y envío de paquetes con ladrillos de cocaína entre la capital mendocina y el citado departamento sureño.

Con la información reunida por detectives de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), y con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada y el Juzgado Federal de San Rafael, se autorizó el allanamiento de un inmueble en Malargüe.

La detención y el secuestro en Malargüe Allí, los uniformados hallaron 47 plantines de cannabis y 1,18 gramos de cogollos de marihuana, balanzas de precisión, un picador, 538.150 pesos argentinos, 55.000 pesos chilenos, celulares y otros elementos de interés para la causa, detallaron las fuentes del caso.

Mendoza allanamiento cocaína (3) El trabajo de la Gendarmería Nacional en la casa de la sospechosa. Gentileza. En el lugar fue detenida una mujer acusada de participar en las maniobras de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que signifcan una infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).