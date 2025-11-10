Revuelo por un intendente mendocino que salió del país y no dijo dónde ni por cuánto tiempo se iba

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, firmó un decreto avisando que dejaba el país pero no puso ni días ni el motivo.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, firmó un decreto avisando que se iba del país, pero no dijo dónde iba ni por cuántos días. Esta situación generó un revuelo en el Concejo Deliberante y además, en el medio hubo conflictos en el municipio.

El decreto 1276/2025 comunica la ausencia de Jaque desde el sábado 3 de noviembre - que no existió ese día como tal ya el lunes fue 3- y nombra como reemplazante al presidente del Concejo, Rodrigo Emanuel Hidalgo, hasta que finalice la ausencia de su titular. Tiene la fecha del 31 de octubre el documento legal pero no hay más detalles.

decreto Malargue Lo que se dice en Malargüe En el Concejo Deliberante se trató el tema. La concejal Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe, quien fue reelecta en su banca), posteó en Facebook: "No. No sé dónde está. Y la gente que me rodea tampoco lo sabe. Son todas especulaciones, porque en el decreto no lo aclara. Incluso, el único decreto al que accedí tiene errores de fechas. A esta altura, no sé si son errores involuntarios. Estoy acostumbrada a verlos hacer trampa. son tramposos. Y no, tampoco creo correcto que se haya ido en este contexto de tanta tensión y preocupación social", aseveró.

posteo de Silvina Camiolo En sus redes sociales, Jaque que es muy activo, no ha hecho publicaciones desde el 30 de octubre. Un diario local, en tanto, publicó que el jefe comunal está en Barcelona, en el Smart City Expo World Congress Barcelona 2025, uno de los encuentros globales más importantes en materia de ciudades inteligentes, sustentabilidad y desarrollo urbano.