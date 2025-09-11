Horror en José C. Paz: baleó a un policía, se atrincheró en una casa y se suicidó

Durante el allanamiento en José C. Paz se produjo un enfrentamiento armado. El efectivo herido se encuentra fuera de peligro.

Un terrible episodio conmocionó a los vecinos de la localidad bonaerense de José C. Paz, donde un delincuente baleó a un policía durante un allanamiento, se atrincheró en una casa y luego se suicidó. El efectivo se encuentra fuera de peligro.

Mirá el operativo para capturar al delincuente baleó a un policía, se atrincheró en una casa y se suicidó

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, en una casa ubicada en el Barrio Néstor Kirchner. Allí, tras una denuncia por robo, los agentes allanaron de urgencia la vivienda del sospechoso. Durante el procedimiento, se produjo un enfrentamiento armado y el ladrón se dio a la fuga.

Como consecuencia, uno de los efectivos recibió un disparo de entrada y salida en la parte baja del abdomen, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital Cacho Caporaletti y luego al Domingo Mercante. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, el delincuente se atrincheró por cuatro horas en un domicilio cercano. El personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) constató que el sujeto se suicidó tras pegarse un tiro en la cabeza.