"La mataron sin mediar palabras": el dolor del hijo de la mujer asesinada por delincuentes en Vicente López

El hijo de Silvia Lepez, la mujer de 55 años que fue asesinada por delincuentes para robarle el auto en la localidad bonaerense de Vicente López, señaló que su madre "aceleró y uno de los ladrones la mató sin mediar palabras".

Nicolás sostuvo en declaraciones a los medios que "es una situación lamentable para todos, no lo podemos creer, no lo podemos entender. Mi papá está destruido. Mi mamá no se merecía esto".

Luego, el hombre manifestó: “Mi mamá era una persona que siempre estaba para el otro, no se merecía lo que le hicieron. Siempre daba hasta el último centavo, prestaba el oído. Era más que una excelente persona, madre y abuela”.

El caso

El hecho ocurrió en momentos en que los ladrones intentaban robar una camioneta en la zona de Carapachay, en el partido de Vicente López, en el cruce de calles José Hernández e Independencia.

Al menos dos malvivientes fueron los partícipes del hecho y su objetivo era la camioneta Chevrolet Tracker de la víctima. Sin embargo, al no poder concretarlo, dispararon y mataron a la mujer. Luego, le robaron un auto Ford Territory a otro vecino en Porchia y Misiones, a unas tres cuadras del crimen, y se dieron a la fuga en ese rodado.

Además, de acuerdo con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, otros cómplices se movilizaban en un Toyota Corolla que utilizaron como apoyo. La investigación del caso está cargo del fiscal de Vicente López, Gastón Larramendi.