"Les recomendaría que busquen a Loan": la contundente respuesta de Fernando Burlando a los papás del nene

El cruce se dio luego de que María Noguera y José Peña afirmaran arrepentirse de haberlo contratado y acusaran al letrado de “perder el tiempo”.

A más de un año de la desaparición de Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, sus padres brindaron una entrevista y apuntaron fuertemente contra el abogado Fernando Burlando. Cabe destacar que el letrado representó a la mamá del menor desde fines de junio del 2024 hasta el mes de agosto de ese mismo año.

“Nos arrepentimos de haberlo contratado”, expresó María, en diálogo con Corrientes en el Aire. Y agregó: “Decí que nos dimos cuenta pronto”. Además, la mamá de Loan señaló que Burlando “no presentaba nada”.

“Perdió el tiempo. Hizo mucho show en la tele”, sentenció José. Sin embargo, los papás del chico indicaron que todo cambió con el abogado Alejandro Vecchi. “Él no trabaja con mucha tele, por eso la gente dice que no buscamos más a Loan. Pero sí se mueve”, aseguraron.

Por último, María mencionó que la desaparición de su hijo fue un antes y un después para ella y su familia. "Mi día cambió, ya no es más como antes, porque me está faltando uno", manifestó. Y continuó: "Por ahí estamos bien, pero cuando nos caemos, nos caemos todos". A pesar del desgaste, ambos insistieron en que mantienen la fe. "Esperanza hay siempre", concluyó José.

¿Qué respondió Fernando Burlando? Horas más tarde, Burlando, en diálogo con La Posta (Tv Pública), le respondió a los padres de Loan. En primer lugar, aclaró que desde el primer día estuvo muy presente en el caso. “El único que estuvo en todas las audiencias fui yo”, aclaró.