Otro golpe al bolsillo: el motivo por el cual volverán a aumentar los combustibles

El Gobierno dispuso el aumento del impuesto a los combustibles postergada desde el mes de julio. Se suman más de $10,5 por cada litro de nafa y $8,5 por cada litro de gasoil.

El Gobierno nacional publicó el Decreto 617/2025 que establece el aumento a los impuestos a los combustibles para el tercer trimestre del 2025, lo que provocará un aumento de los precios de naftas y gasoil como sucede siempre.

La medida comenzará a regir el próximo 1° de septiembre e implica que en el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen se deba abonar $10,52 por litro de impuesto y para el caso del gasoil, $8,57. A ello se suman otros $4,64 como monto fijo en el caso del gasoil y de $0,6 y $0,9 en cada caso por impuesto a la emisión de dióxido de carbono.

El aumento se aplica manera trimestral según la Ley 23.966, que establece que la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil deben ajustarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor y correspondía la actualización en el mes de julio aunque se postergó con la intención de quitar presión a la inflación. Por ello, los aumentos corresponden a la actualización del segundo trimestre de 2025.

estacion ypf naftas precios (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

YPF ajusta precios según la demanda Las empresas aún no anunciaron los aumentos de precios, aunque la empresa YPF ya anunció que como opera bajo un sistema de “micropricing” en su red de estaciones de servicio, que le permite ajustar el valor de los combustibles según la demanda que tengan, no anunciará más públicamente la actualización de precios.