A una semana de la elección bonaerense, Cristina criticó a Milei y dijo que su gestión "es un fracaso trágico y estrepitoso"

La ex presidenta Cristina Kirchner definió al gobierno de Javier Milei como un “fracaso anunciado”, al enviar un mensaje por audio a un plenario de Fuerza Patria en Mar del Plata en la recta final para las elecciones bonaerenses del domingo próximo

La ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, planteó en su mensaje que “hoy podemos tener mucha certeza del fracaso absoluto de las políticas económicas del desgobierno de Milei. Fracaso que se vive en la microeconomía de los hogares argentinos, pero también en la macroeconomía de la que presumía, en esa macroeconomía de la que presumía dar cátedra el lunático que tenemos de presidente, cuando concurría como panelista a la tele”.

Y señaló que “el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía. Esa que Milei decía manejar con solvencia en la tele, ¿no? Como panelista, claro. Una cosa es ser panelista y otra cosa es ser presidente. Son dos cosas bien diferentes. He visto hablar a miles de presuntos expertos en canales de televisión. Y nadie puede hoy decir que cualquiera de ellos no haya fracasado o las políticas que ellos desplegaban no hayan fracasado en la Argentina. Pero la Argentina y su economía es una cuestión bastante más compleja que ser panelista en la tele”.

Y expresó: “Un fracaso anunciado. Un clásico de los expertos economistas sostenidos y aplaudidos por el poder económico y mediático. Los vemos desfilar por la televisión a todos.Y además cuando fracasan ¿a quién echan la culpa? A la política. A la política. Cuando en realidad lo que fracasan son sus ideas basadas en la depredación económica de la sociedad y en el endeudamiento y en no sostener los intereses de la nación”.

En tanto, el diputado Máximo Kirchner difundió hoy una foto inédita de su madre junto a Carlos ‘Indio’ Solari, a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio de la ex mandataria.