La tremenda confesión de Carlos Bianchi acerca de por qué no va a la Bombonera a ver a Boca: "Es por respeto a..."

Carlos Bianchi, el DT más laureado en la historia de Boca, explicó el motivo por el cual casi nunca se lo ve en el estadio durante los partidos.

Cuando se piensa en ídolos de Boca Juniors, aparecen muchos y muy grandes jugadores. Pero si uno se refiere a entrenadores, si bien el club tuvo varios que hicieron historia, hubo uno en particular que logró dejar una huella más profunda que ningún otro y no hay ninguna discusión al respecto. Se trata de Carlos Bianchi, un auténtico prócer xeneize.

El Virrey fue la principal cabeza de la época más gloriosa del cuadro de la Ribera a principios del Siglo XXI, en la que se consagró multicampeón internacional y terminó de establecerse como una de las instituciones más grandes del continente. Sin embargo, más allá de algunas oportunidades especiales, pocas veces se lo vio por la Bombonera viendo algún partido luego de finalizar su último ciclo en 2014.

Carlos Bianchi explicó por qué no va a la Bombonera a ver a Boca "QUE DE LA MANO DE CARLOS BIANCHI..." así terminó el OLÉ SUMMIT 2025

@nicolaroccanarv pic.twitter.com/6sTaq4BGAZ — Diario Olé (@DiarioOle) November 20, 2025



@nicolaroccanarv pic.twitter.com/6sTaq4BGAZ — Diario Olé (@DiarioOle) November 20, 2025 Este jueves, en el marco de las charlas del Olé Summit, en las que fue unos de los invitados más destacados, explicó el motivo de sus tan poco frecuentes visitas al estadio que lo vio convertirse en un héroe: "¿Por qué no voy a ver a Boca? Por respeto al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos…-los hinchas presentes corearon su nombre durante toda su presentación-. A Vélez sí voy porque es mi casa, nací ahí", confesó el histórico DT.

En ese sentido, fue consultado por la gestión de Juan Román Riquelme: "¿Si Román me invita a la Bombonera? Dejémoslo tranquilo que está en un buen momento. Vivamos el presente, está en la subida. Con Román cruzamos un WhatsApp de vez en cuando. Nunca me ofreció nada. Es un tema ser dirigente de un club, nunca quise ser dirigente porque no es fácil", apuntó.