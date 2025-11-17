Peatonal del Vino, Miranda y los MDZ Sociales de una noche espectacular

Con un cierre brillante, Cami Coccia, Gauchito club y Miranda ! sellaron una edición espectacular que quedará grabada en la memoria de quienes bailaron a la par de sus clásicos, marcando un nuevo capítulo en la historia de la Peatonal del Vino.

Es que este evento, en la noche del domingo 16 de noviembre de 2025, se coronó como patrimonio cultural y emocional de los mendocinos y de quienes llegaron de distintas partes del mundo a visitar la Ciudad de Mendoza.

El intendente Ulpiano Suarez participó activamente de ambas noches de este gran evento, recorriendo los stands de bodegas y gastronomía, dialogando con vecinos , turistas y emprendedores , y compartiendo cada momento de una edición que reafirma a la Capital Internacional del Vino como referente cultural . Desde el predio, acompañó el brillante line up y celebró al ritmo de clásicos como “Cuyano” y “Tu misterioso alguien”.

“La Peatonal del Vino fortalece nuestra identidad , dinamiza el turismo y la economía local y consolida a Mendoza como Capital Internacional del Vino ”, afirmó el mandatario capitalino.

Así, el corazón de Mendoza latió con fuerza durante dos jornadas únicas en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, donde más de 110 mil personas disfrutaron de más de 100 etiquetas de vino, 32 stands de bodegas de cinco departamentos de la provincia, food trucks seleccionados y shows en vivo de primer nivel.

“Vine por primera vez a la Peatonal del Vino y me sorprendió todo: la organización, las bodegas, la música y la energía de la gente. Se nota el amor que Mendoza le tiene al vino y a su cultura. Fue una noche inolvidable”, expresó Andrea Gauna, una turista llegada desde Buenos Aires para ver a Miranda! y disfrutar de la Ciudad.

De esta manera, la Peatonal del Vino —que había iniciado su primera noche al ritmo de la electrónica— se consagró como histórica en su segunda jornada, con la actuación del grupo integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, una de las propuestas más influyentes del pop nacional, acompañado por los mendocinos Gauchito Club.

Sin embargo, el clima de cierre de esta inolvidable celebración comenzó a tomar forma desde la tarde del domingo, cuando mendocinos y turistas ya colmaban el predio y, a las 19, la talentosa Cami Coccia dio inicio a la jornada musical.

Durante dos días, la Peatonal del Vino volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más esperados de la Ciudad: el clima acompañó, el público colmó cada rincón y la música electrónica, con Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra, hizo vibrar a miles de asistentes durante la primera noche.

Aún así, la jornada del domingo logró elevar esa experiencia y superar todas las expectativas. El cierre a cargo de Miranda!, junto a Gauchito Club y Cami Coccia, convirtió el Parque Cívico en una verdadera celebración popular, donde familias y grupos de amigos brindaron por la cultura del vino, la música y una Ciudad que sigue consolidándose como referente cultural y turístico.

Más de 30 bodegas, 100 etiquetas y una ciudad que celebró su identidad

Rubino, Finca Magnolia, RPB, Monteviejo, Dante Robino, Santa Julia, Doña Paula, Casarena, Tierras Altas, Finjamos Demencia, Bodega Sánchez, Clos de Chacras, Familia Verde, Alpassion, Atilio, Fabre, Mi Terruño, Gordo Motoneta, Casa Gli Amici y Ojo de Agua representaron la diversidad enológica de distintos departamentos de Mendoza. Su presencia permitió que mendocinos y turistas degustaran una amplia variedad de estilos y terroirs, consolidando una vez más al vino como símbolo de identidad y cultura mendocina.

El público accedió al predio de manera gratuita, adquiriendo cuponeras para degustar distintas etiquetas, y disfrutó de una oferta gastronómica exquisita y variada, con propuestas para todos los gustos.

Además, la Peatonal del Vino 2025 reafirmó su impronta sustentable, con la coordinación del área de Ambiente y Desarrollo Urbano. Durante el evento se implementaron contenedores diferenciados para reciclaje, recolección de aceite usado, limpieza permanente, y se proyectó la medición de la huella de carbono posterior al encuentro. Hubo puntos de hidratación, salud, baños accesibles, sectores exclusivos para personas con discapacidad y señalética visible para orientar al público.

Otra de las grandes novedades fue la incorporación de “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital del Vino, que brindó información en tiempo real sobre las bodegas participantes, los shows y las actividades.

La seguridad y organización estuvieron garantizadas por preventores, inspectores de tránsito y equipos de asistencia, con cortes preventivos y desvíos coordinados por Seguridad Ciudadana, lo que permitió que las dos noches se desarrollaran con total normalidad y disfrute.

En pocas palabras, la Peatonal del Vino regresó en una edición renovada, fresca y adaptada a las exigencias tecnológicas actuales. Fue una fiesta para todos y todas que confirmó por qué Mendoza es la Capital Internacional del Vino.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.56.06 AM Emilia Pereyra, Débora Agostino y Celina y Gabriela Monteleone.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.28.41 AM (1) Ulpiano Suarez y Laura Fuerte, directora de Cultura de la Ciuidad, junto a los chicos de Nero producciones.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.09.49 AM Elise Treiber y Joaquín Barbera: ¡primavera y amor!

WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.09.47 AM Cecilia Romano junto a sus hijos, Olivier Clément y Francine Clément.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.08.54 PM Camila Coccia en escena: la encargada de abrir la jornada del domingo.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 9.14.48 PM Julia Zuccardi y una noche con amigas disfrutando del pop.

unnamed (75) Vino, música, color y diversidad en la Ciudad de Mendoza.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 10.04.48 PM Ale Sergi y Juliana Gattas lo dieron todo.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.09.48 AM Marcelo Carubín fue con su hija Clarita.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.09.46 AM (3) Federico Panella y Angelina Aguinaga.

unnamed (78) Ulpiano Suarez junto a su esposa, Daniela Furlan.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.09.34 AM Gabriel Canci junto a Nico Serna.

Captura de pantalla 2025-11-17 a la(s) 11.25.38a. m. Valentin Saa, Agustín Dalfonso, Santiago Canet, Toti Goldman, Marce Goldman.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.09.46 AM (2) Josefina y Agustina, a minutos del comienzo del show de Miranda.

unnamed (81) Monumental. Más de 110 mil personas disfrutaron el fin de semana de la Peatonal del Vino.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 9.08.16 PM Salida de amigas.

unnamed (79) Gauchito Club y un final emocionante: ¡el público de Mendoza los ama y los ovacionó!

unnamed (67) ¡Salud!

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.28.40 AM "¡Prueba superada!", dijeron ellos.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 8.12.20 PM Gauchito Club, una banda que ya es orgullo mendocino.

unnamed (76) La reina de la vendimia de la Ciudad de Mendoza recibió muchísimos pedidos de fotos.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.28.42 AM Santiago Canet; Agustin Dalfonso; Agos Alonso; Tobías del campo; Nahuel Hodel; Alan Garro; Marce Goldman, Toti Goldman, Juli del Campo, Alicia Burgoa, Mery Zingaretti, Valentín Saa.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 9.09.46 AM Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad, junto a su esposa y sus hijos.

unnamed (68) Los stands de la segunda noche sirvieron vinitos y muchos degustaron por primera vez.

unnamed (69) La cantidad de gente no empañó la fiesta, sino que la ponderó.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.28.41 AM Una foto más del team Nero Producciones y del staff de la Municipalidad de Ciudad.

unnamed (70) Gauchito Club se llevó todos los aplausos que se merecen.

unnamed (72) Una noche primaveral y citadina.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 9.14.49 PM Vinito, drink y sonrisas.

unnamed (73) Volvió la Peatonal del Vino y fue un éxito.

unnamed (71) Gauchito Club.

unnamed (74) Cada fotografía se transformó en una verdadera postal de la Ciudad.

unnamed (77) Los fans de Miranda llegaron desde temprano y disfrutaron a full.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 8.24.26 PM (1) Los celulares también fueron protagonistas: ¡había que llevar el video de recuerdo!

WhatsApp Image 2025-11-16 at 8.24.26 PM (2) Baile y disfrute en total armonía.

