Miranda! anunció su tercer show en Ferro: cuándo será y cómo comprar las entradas

Tras agotar las funciones del 22 y 23 de noviembre, Miranda! anunció un nuevo show en la Ciudad de Buenos Aires. Conocé los detalles.

Luego de agotar las funciones previstas para el 22 y 23 de noviembre, Miranda! anunció una tercera fecha en el Estadio Ferro para el 20 de diciembre de 2025.

La nueva presentación del dúo integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas en la Ciudad de Buenos Aires marcará el cierre de un año que incluyó el lanzamiento de su disco Nuevo Hotel Miranda!, la participación como coaches en La Voz Argentina y una gira internacional con funciones agotadas en América y Europa.

El anuncio se dio en un fin de semana con múltiples novedades para el dúo pop. El sábado 8 de noviembre, Miranda! realizó el estreno mundial en vivo de su nuevo espectáculo en el Claro Arena de Santiago de Chile, donde se presentaron por primera vez en un estadio de fútbol, con localidades agotadas. El show incluyó un despliegue escénico integral y fue el inicio oficial de la gira de su nuevo trabajo discográfico.

Así fue el show de Miranda! en Santiago de Chile Así fue el show de Miranda! en Santiago de Chile Durante el recital en Chile, la banda contó con la participación de Young Cister como invitado sorpresa para interpretar la canción “Una Loca Historia de Amor”, parte del nuevo álbum. El espectáculo presentó un repertorio que combinó sus grandes éxitos con los temas recientes, en el marco de una puesta con nuevas coreografías, vestuario renovado y visuales específicas para esta etapa.

Como si fuera poco, el sábado, la mismísima Dua Lipa eligió el tema “Tu Misterioso Alguien” para interpretar en su segundo show en el Estadio Monumental de River Plate. El video se hizo viral y provocó furor entre el público argentino en las redes sociales.