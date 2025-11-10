ARCA subasta más teléfonos celulares de distintas marcas: cómo participar

ARCA prepara una nueva subasta para los contribuyentes de todo el país. En esta ocasión, los celulares serán expuestos en caja y sellados.

ARCA definió los detalles de una nueva subasta que se dará en los próximos días de noviembre. Luego de realizar exitosamente una convocatoria al remate de lotes de celulares iPhone, ahora otras marcas son partícipes de esta nueva actividad que dispone el organismo nacional.

Esta iniciativa la viene realizando ARCA con elementos del rezago aduanero. En otras oportunidades se han rematado celulares de Apple y por ejemplo, esta misma semana se subastarán artefactos electrónicos como parlantes y PlayStations a un bajo precio. También habrá un remate llamativo de bicicletas de mountain bike durante noviembre.

En esta ocasión habrá teléfonos de otro tipo de marcas y modelos. Algunos vienen cerrados y sellados en caja, mientras otros están sueltos.

Qué subasta ARCA y cuándo será En esta oportunidad, ARCA formalizó la llegada de un nuevo remate que tendrá fecha el día 27 de noviembre de forma desde las 11 de la mañana.

Esta nueva subasta incluye teléfonos celulares de distintas marcas entre las que figuran tres que se llevan todas las miradas de los contribuyentes.