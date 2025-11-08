ARCA subasta bicicletas nuevas desde $60.000: cómo participar
Una nueva subasta de ARCA permite adquirir bicicletas nuevas de diferentes modelos y rodados a través del Banco Ciudad.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lanzó una nueva oportunidad para quienes buscan comprar a precios bajos. Se trata de una subasta de bicicletas nuevas que comenzará el 20 de noviembre, con valores base que parten desde $60.000.
Según la información publicada en el sitio de ARCA, se subastarán distintos modelos de bicicletas mountain bike de las marcas Venzo y Toretto, en talles grandes y rodados 26 y 29.
Las bicicletas serán rematadas en su condición actual, sin modificaciones ni reparaciones previas y los interesados podrán consultar el listado completo de modelos y precios base antes de la fecha del evento.
Precios de las bicicletas
Las bicicletas tienen precios base que van desde $60.000 a $100.000, y el depósito en garantía requerido para participar varía entre $12.000 y $20.000, según el lote.
Cómo participar en la subasta de ARCA
Para participar, los interesados deben registrarse como usuarios en el portal de autogestión de Banco Ciudad y suscribirse a la subasta específica antes de la fecha límite, que suele ser uno o dos días antes del evento.
En algunos casos, se solicita una transferencia en concepto de caución o garantía, cuyo monto depende del valor base del lote. Una vez validada la inscripción, los usuarios habilitados podrán ofertar en tiempo real durante el desarrollo del remate, que se realizará de forma completamente online.