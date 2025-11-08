ARCA subasta bicicletas nuevas desde $60.000: cómo participar

Una nueva subasta de ARCA permite adquirir bicicletas nuevas de diferentes modelos y rodados a través del Banco Ciudad.

La subasta se realizará de manera virtual el 20 de noviembre. Foto: Shutterstock

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lanzó una nueva oportunidad para quienes buscan comprar a precios bajos. Se trata de una subasta de bicicletas nuevas que comenzará el 20 de noviembre, con valores base que parten desde $60.000.

Según la información publicada en el sitio de ARCA, se subastarán distintos modelos de bicicletas mountain bike de las marcas Venzo y Toretto, en talles grandes y rodados 26 y 29.

Las bicicletas serán rematadas en su condición actual, sin modificaciones ni reparaciones previas y los interesados podrán consultar el listado completo de modelos y precios base antes de la fecha del evento.

Precios de las bicicletas Las bicicletas tienen precios base que van desde $60.000 a $100.000, y el depósito en garantía requerido para participar varía entre $12.000 y $20.000, según el lote.

shutterstock_2435408709 ARCA rematará bicicletas nuevas a precios base desde 60 mil pesos. Foto: Shutterstock Cómo participar en la subasta de ARCA Para participar, los interesados deben registrarse como usuarios en el portal de autogestión de Banco Ciudad y suscribirse a la subasta específica antes de la fecha límite, que suele ser uno o dos días antes del evento.