Presenta:

Sociedad

|

Trabajo

Nueva oportunidad de trabajo en Mendoza: Adecco lanza una convocatoria por la vendimia

Adecco abrió una convocatoria con múltiples oportunidades de trabajo en bodegas de Mendoza para la temporada de vendimia.

MDZ Sociedad

La oferta de trabajo incluye varios puestos disponibles.

La oferta de trabajo incluye varios puestos disponibles.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con la temporada de vendimia a la vuelta de la esquina, Mendoza se prepara para uno de los momentos más importantes del año. En este contexto, Adecco Argentina lanzó una búsqueda laboral masiva destinada a cubrir puestos de trabajo clave en bodegas de distintos puntos de la provincia, en una de las convocatorias más grandes del sector vitivinícola.

Según informó la empresa, las jornadas de reclutamiento se realizarán de forma presencial para acercar las oportunidades a más personas:

Te Podría Interesar

  • Miércoles 5 de noviembre, de 9 a 14, en la Sucursal Adecco Tunuyán (La Argentina 314).

  • Miércoles 12 de noviembre, de 9 a 14, en la Casa de la Cultura de San Martín (Zona Este).

  • Miércoles 3 de diciembre, de 9 a 14, en la Sucursal Adecco Ciudad (Av. Vicente Zapata 132).

Puestos de trabajo disponibles y requisitos

Las posiciones a cubrir son variadas e incluyen tanto perfiles operativos como técnicos especializados:

  • Operarios/as de bodega y fraccionamiento

  • Personal de limpieza

  • Clarkistas con carnet E2

  • Promotores/as con experiencia en degustaciones

  • Personal de mantenimiento y jardinería

  • Visoristas y control de calidad

  • Descube

  • Enólogos/as

  • Ingenieros/as agrónomos/as

Además de la experiencia, Adecco destaca la importancia del compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo, habilidades fundamentales en entornos productivos de alta demanda estacional.

Temporada de vendimia. Foto: Nacho Gaffuri / Archivo
Las jornadas de reclutamiento ser&aacute;n presenciales en Tunuy&aacute;n, San Mart&iacute;n y Ciudad. Foto: Nacho Gaffuri / Archivo

Las jornadas de reclutamiento serán presenciales en Tunuyán, San Martín y Ciudad. Foto: Nacho Gaffuri / Archivo

Un requisito indispensable

Para quienes deseen postularse, es obligatorio contar con el Carnet de Manipulación de Alimentos, documento que certifica la capacitación para trabajar con productos alimenticios.

Adecco refuerza su compromiso con el empleo local y el desarrollo de la industria vitivinícola. En la última temporada, la empresa conectó a cientos de mendocinos con empleos formales en bodegas, cooperativas y plantas de fraccionamiento.

Este año, el objetivo es superar esa cifra y seguir impulsando la empleabilidad en uno de los sectores más representativos de la economía provincial.

Archivado en

Notas Relacionadas