Nueva oportunidad de trabajo en Mendoza: Adecco lanza una convocatoria por la vendimia

Con la temporada de vendimia a la vuelta de la esquina, Mendoza se prepara para uno de los momentos más importantes del año. En este contexto, Adecco Argentina lanzó una búsqueda laboral masiva destinada a cubrir puestos de trabajo clave en bodegas de distintos puntos de la provincia, en una de las convocatorias más grandes del sector vitivinícola.

Según informó la empresa, las jornadas de reclutamiento se realizarán de forma presencial para acercar las oportunidades a más personas:

Las posiciones a cubrir son variadas e incluyen tanto perfiles operativos como técnicos especializados:

Miércoles 3 de diciembre, de 9 a 14, en la Sucursal Adecco Ciudad (Av. Vicente Zapata 132).

Miércoles 12 de noviembre, de 9 a 14, en la Casa de la Cultura de San Martín (Zona Este).

Miércoles 5 de noviembre, de 9 a 14, en la Sucursal Adecco Tunuyán (La Argentina 314).

Además de la experiencia, Adecco destaca la importancia del compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo, habilidades fundamentales en entornos productivos de alta demanda estacional.

Para quienes deseen postularse, es obligatorio contar con el Carnet de Manipulación de Alimentos, documento que certifica la capacitación para trabajar con productos alimenticios.

Las jornadas de reclutamiento serán presenciales en Tunuyán, San Martín y Ciudad. Foto: Nacho Gaffuri / Archivo

Adecco refuerza su compromiso con el empleo local y el desarrollo de la industria vitivinícola. En la última temporada, la empresa conectó a cientos de mendocinos con empleos formales en bodegas, cooperativas y plantas de fraccionamiento.

Este año, el objetivo es superar esa cifra y seguir impulsando la empleabilidad en uno de los sectores más representativos de la economía provincial.