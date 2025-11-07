ARCA subasta bicicletas de mountain bike a muy bajo precio: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció una nueva subasta pública en la que se ofrecerán bicicletas de montaña a precios de base que parten desde los $50.000 . La medida fue oficializada a través de la Disposición 78/2025 este viernes en el Boletín Oficial y ya confirmaron la fecha del remate.

En la medida también se detalla que los rodados fueron incautados por la Dirección General de Aduanas y se venderán en el estado en que se encuentran, sin arreglos previos.

El remate se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025 y se realizará de manera online a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad.

Para participar, los interesados deberán registrarse previamente, completar los datos requeridos y, en algunos casos, depositar una garantía de participación (caución) que les permitirá realizar ofertas durante el evento.

Pasos para inscribirse en la subasta de ARCA:

Crear una cuenta en el portal de autogestión del Banco Ciudad.

Anotarse en la subasta correspondiente antes de la fecha límite establecida.

Realizar el pago de la garantía, si el pliego lo solicita.

Participar en línea desde cualquier dispositivo con conexión a Internet el día del remate.

subastaarca ARCA subasta bicicletas en buen estado.

El lote incluye bicicletas mountain bike de distintas marcas y modelos, todas provenientes de decomisos aduaneros. Se trata de rodados nuevos o usados que no fueron retirados por sus dueños originales, por lo que ahora se pondrán a disposición del público mediante subasta.

Cualquier persona mayor de edad puede intervenir en el proceso, sin necesidad de ser cliente del Banco Ciudad. Los bienes se entregarán al mejor postor una vez finalizado el remate y completado el pago correspondiente.