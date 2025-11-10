Cómo consultar tus deudas de monotributo en ARCA y pagarlas paso a paso
ARCA ofrece distintas herramientas para consultar deudas del monotributo y realizar los pagos en simples pasos desde la web o la app oficial.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite a los monotributistas chequear de forma fácil si poseen deudas con el organismo. A través de su sitio o la aplicación móvil, los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal y abonar los períodos impagos en pocos pasos.
Cómo revisar tus deudas en ARCA
La forma más rápida de saber si tenés deudas con el monotributo es mediante la aplicación oficial de ARCA.
- Una vez descargada, hay que ingresar con la Clave Fiscal.
- Dentro del menú principal, al elegir “Deudas”, se mostrará el detalle de los períodos impagos junto con los montos pendientes.
También es posible hacerlo desde la página web oficial de ARCA, accediendo con clave fiscal al servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.
Cómo pagar tus deudas desde el sitio de ARCA
Desde el servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”, se puede generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), que incluye toda la información necesaria: CUIT, período, impuesto, concepto y monto.
Una vez generado el VEP, existen distintas opciones para abonar:
Código QR: debés descargar y registrarte en alguna billetera digital habilitada. Luego, escaneás el código QR directamente desde la app (no desde la cámara del celular) y confirmás el pago.
Plataformas online: también podés pagar ingresando a servicios como Interbanking, PAGAR o Pago Mis Cuentas, seleccionando la opción “Pagos ARCA”.
Los pagos se acreditan de forma inmediata una vez realizada la operación.
Un sistema más ágil para los contribuyentes
La digitalización de trámites a través de ARCA busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Consultar, generar el VEP y pagar en línea permite a los monotributistas mantener sus cuentas al día sin complicaciones ni demoras.