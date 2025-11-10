Cómo consultar tus deudas de monotributo en ARCA y pagarlas paso a paso

ARCA ofrece distintas herramientas para consultar deudas del monotributo y realizar los pagos en simples pasos desde la web o la app oficial.

ARCA facilita el control y pago de las obligaciones fiscales desde su sitio y aplicación móvil. Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite a los monotributistas chequear de forma fácil si poseen deudas con el organismo. A través de su sitio o la aplicación móvil, los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal y abonar los períodos impagos en pocos pasos.

Cómo revisar tus deudas en ARCA La forma más rápida de saber si tenés deudas con el monotributo es mediante la aplicación oficial de ARCA.

Una vez descargada, hay que ingresar con la Clave Fiscal.

Dentro del menú principal, al elegir “Deudas”, se mostrará el detalle de los períodos impagos junto con los montos pendientes. También es posible hacerlo desde la página web oficial de ARCA, accediendo con clave fiscal al servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

afip monotributo clave fiscal web (8).JPG Los monotributistas pueden consultar sus deudas y generar el VEP en pocos pasos en ARCA. MDZ Cómo pagar tus deudas desde el sitio de ARCA Desde el servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”, se puede generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), que incluye toda la información necesaria: CUIT, período, impuesto, concepto y monto.

Una vez generado el VEP, existen distintas opciones para abonar: