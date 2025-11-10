Accidente fatal en la ruta 7: corte total mientras retiran los camiones del lugar

Cerca de la medianoche chocaron dos camiones y un auto en la ruta 7. Grúas intentan despejar el camino. Hay dos personas fallecidas.

Un accidente fatal entre dos camiones y un auto cerca de la medianoche en la ruta 7 dejó un saldo de dos muertos. Ahora, las grúas trabajan para despejar el camino que permanece con un corte total mientras se realizan los movimientos de los vehículos de gran porte.

acccidente ruta 7 Despeje de la ruta 7 Según informaron desde Gendarmería Nacional, el corte total es a la altura del kilómetro 1090 en la ruta 7. “Para conocimiento se continúa con el operativo de despeje en el lugar del siniestro de anoche entre camiones. Trabajan las grúas pero les está llevando trabajo sacarlos”, detallaron.

El accidente fatal El domingo por la noche, cerca de las 23.30 dos camiones chocaron de frente en la ruta 7. Después se sumó al siniestro un auto particular que terminó impactando sobre la parte de atrás de uno de los rodados más grandes.

Inmediatamente, después del choque se desató un incendio que se alimentó con las cubiertas que transportaba uno de los camiones. Lamentablemente, los camioneros terminaron encerrados en la cabina, por el fuego no los pudieron y ambos fallecieron.

Por su parte, el Renault Megane, que también fue parte del accidente, circulaba con cuatro personas a bordo y todos sus ocupantes se encuentran bien y sin lesiones de gravedad.