La insólita medida de un club del Ascenso: despedirá a casi todo su plantel por "falta de actitud"

El final del torneo dejó una bomba en un club del Ascenso: tras quedarse afuera del Reducido, la CD decidió limpiar el plantel profesional y abrió una interna.

La dirigencia anunció una renovación casi total del plantel de un club del Ascenso y apuntó a la “falta de compromiso” de algunos jugadores.

San Martín de Burzaco detonó una de las medidas más fuertes del año en el Ascenso. Tras la derrota por 3-1 ante Deportivo Merlo, que lo dejó sin chances de meterse en el Reducido, la dirigencia comunicó que renovará “casi en su totalidad” el plantel profesional de Primera por la “falta de actitud” exhibida en el cierre del torneo.

En el comunicado, el club remarcó que vestir la camiseta de Sanma exige “profesionalismo, dedicación y compromiso” y aseguró que la prioridad es con su gente. A la vez, prometió redoblar esfuerzos para volver a competir por los primeros puestos en la próxima temporada.

El comunicado oficial de San Martín de Burzaco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanMartinBurz/status/1991180138394820962&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/qeSPe1ORkU — San Martín de Burzaco (@SanMartinBurz) November 19, 2025 La caída ante Merlo se dio en un contexto cargado de tensión. Burzaco había arrancado bien: Ezequiel Navarro Montoya atajó un penal a Rodrigo Cao y Ariel Siliman abrió el marcador. Pero en el segundo tiempo todo se desplomó: Nadir Zeineddin, Facundo Aguerre y Cao lo dieron vuelta para el Charro, obligado a sumar para no descender.

En el Ascenso aparecieron versiones de todo tipo tras ese segundo tiempo. Algunos apuntaron a los jugadores y otros insinuaron internas dirigenciales. Ante la consulta de este medio, un referente del plantel se mostró sorprendido por el comunicado y deslizó que podría haber respuesta de parte de los futbolistas.

El equipo de Federico Scurnik formó con Navarro Montoya; Molina, Díaz, Siliman, Mac Kay; Morales, Benítez, Treppo, Camejo; Modón y Chávez. También ingresaron Roth, Camejo, Sergi, Serpa y Tobón. Una base que, según lo anunciado, difícilmente continúe en 2025.