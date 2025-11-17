El video de Walter Otta desconsolado tras el escándalo en Madryn: "No tengo más ganas de dirigir"

El impacto emocional del técnico de Deportivo Morón, Walter Otta, se sumó al caos vivido por la delegación en la semifinal.

La imagen de Walter Otta llorando, visiblemente golpeado por lo ocurrido en Puerto Madryn, se convirtió en el reflejo más crudo del desconsuelo que atraviesa Deportivo Morón. El entrenador volvió con el plantel al estadio Francisco Urbano, donde cerca de 500 simpatizantes aguardaban para brindarle apoyo después del escándalo arbitral y de seguridad que marcó la semifinal.

Lejos de resguardarse, Otta respondió a cada pedido de foto y abrazo. Los simpatizantes presentes dieron fuertes muestras de apoyo y agradecimiento, mientras su rostro dejaba en claro que el golpe emocional seguía intacto. En medio de la conmoción, el técnico reveló su estado anímico en un breve mano a mano: “No tengo más ganas de dirigir. No tengo más fuerzas”, según se puede ver en un video publicado por el sitio Primer Plano Online.

El video de Otta desconsolado tras el escándalo en Madryn El video de Otta desconsolado tras el escándalo en Madryn La frase que resuena en Deportivo Morón En las imágenes se lo puede ver junto a Luis “Cacha” Gambino, reconocido hincha que lo abrazó entre lágrimas, según recoge el mencionado medio. Fue uno de los momentos más tensos de la noche, ya entrada la madrugada, cuando la bronca acumulada por los fallos arbitrales y la sanción reciente del Tribunal de Ética de AFA encontró su punto más alto.

En Morón, en tanto, existe un consenso generalizado: Otta es una pieza fundamental para el proyecto. El propio entrenador reconoció en más de una oportunidad que la química con el club es total y que vive una sintonía especial con la institución.

Escándalo en Madryn El jefe de Seguridad del plantel, Fabián Kaplan, describió una serie de irregularidades que comenzaron apenas la delegación llegó al aeropuerto: no hubo custodia policial, no se respetaron los acuerdos de traslado y el micro no tuvo espacio reservado en el hotel como estaba pactado.