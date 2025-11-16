Escándalo tras la polémica clasificación de Madryn: batalla campal, represión policial al plantel de Morón y gas pimienta

En un partido plagado de controversias, Deportivo Madryn eliminó a Morón y todo terminó en una batalla campal con intervención de la Policía.

Las semifinales del Reducido de la Primera Nacional terminaron de manera escandalosa. Este domingo, Deportivo Madryn venció 1-0 como local a Deportivo Morón en el partido de vuelta y, al haber igualado 1-1 en el global (había perdido por el mismo resultado en la ida), se aseguró un lugar en la final por ventaja deportiva.

El partido, que ya venía con una fuerte carga de sospechas en la previa por la vergonzosa e injustificada sanción a Walter Otta en la semana, estuvo plagado de polémicas en los 90 minutos. Desde una falta inexistente que derivó en el gol del Aurinegro, pasando por incontables fallos muy discutibles del árbitro Pablo Echavarría, todo fue generando un clima muy caliente que finalizó de la peor manera posible tras el pitazo final.

La Policía les tiró gas pimienta a los jugadores de Deportivo Morón La policía le tiró gas pimienta a los jugadores de Deportivo Morón Ni bien se dio por concluido el encuentro, dada la bronca del elenco albirrojo, los jugadores de ambos equipos se trenzaron en una fuerte batalla campal. La infantería no tardó de presentarse en la cancha y comenzó a reprimir de manera desmedida al plantel del Gallito, dando palazos e incluso tirando gas pimienta cuando los futbolistas visitantes respondieron.

La falta inexistente en favor de Madryn que terminó en gol Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1990159168192340268?s=20&partner=&hide_thread=false Esta infracción, que reclamó Morón, terminó en el 1-0 de Deportivo Madryn que, por el momento, está avanzando a la final del reducido de la Primera Nacional. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/sd8pKUcoN4 — DSPORTS (@DSports) November 16, 2025 La reacción de la comitiva visitante fue fuertemente inducida por las distintas circunstancias que le hicieron pasar tanto en los días previos como durante el desarrollo del partido. Tras la polémica del gol, en el arranque del segundo tiempo Morón se quedó con diez hombres por un codazo de Joaquín Livera. Y si bien la expulsión fue correcta, unos poco minutos después, el jugador del local Jonathan Berón también debió ver la roja por una fuertísima entrada que por milagro no terminó fracturando a un rival, pero solo le mostraron la tarjeta amarrilla.