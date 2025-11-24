Federal A: el escandaloso penal que no cobraron en una de las semis por el segundo ascenso

En Rafaela, 9 de Julio enfrentó a San Martín de Formosa, uno de los equipos polémicos del Federal A. A pesar de que ganó la ida, no le cobraron un penalazo.

9 de Julio le ganó 2 a 1 a San Martín de Formosa.

Los escandalosos arbitrajes en el Federal A son moneda corriente, incluso en las fases finales del certamen. Esta vez, lo evidente ocurrió en una de las semifinales por el segundo ascenso a la Primera Nacional, en Rafaela.

El local, 9 de julio, enfrentó a San Martín de Formosa por el partido de ida. Más allá de que el resultado final favoreció a los rafaelinos, podrían haber terminado el encuentro con una ventaja mayor, ya que no le cobraron un penal muy evidente que quedó registrado por las cámaras.

El arquero de los formoseños fue al piso y le cometió una clarísima falta al delantero de 9 de julio, que voló por el aire. El árbitro del encuentro fue Ignacio Nebbietti, que no sancionó absolutamente nada y generó el reclamo de los locales.

El primer ascenso en el Torneo Federal A fue para Ciudad Bolívar y ahora, cuatro equipos van por el segundo ascenso.

En las semifinales de ida, 9 de Julio de Rafaela venció a San Martín de Formosa 2 a 1, y ahora define de visitante.