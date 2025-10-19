Federal A: uno de los equipos que compartió grupo con los mendocinos logró el ascenso a la Primera Nacional

Ciudad de Bolívar , equipo que compartió grupo con los mendocinos en la primera fase del torneo Federal A , venció esta tarde a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional . Los 90 minutos terminaron igualados en 0 y en los penales los bonaerenses se impusieron 5 a 4 en una definición de locos.

La final de la tercera categoría del fútbol argentino se jugó a un solo partido, en el estadio de San Nicolás , con mucha presencia de público de la Crema y apenas un puñado de hinchas de Bolívar , equipo que jugará por primera vez en la Primera Nacional .

El Club Ciudad de Bolívar fue fundado en 2002 por Marcelo Tinelli y hassta 2019 fue solamente una institución que potenció el Voley, aunque en 2019 y con un grupo inversor decidió apostar por el fútbol. En pocos años lojgró el ascenso al Federal A y ahora a la Primera Nacional , con muchas polémicas durante el año.

Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela jugaron una final muy reñida, con mucha intensidad pero con poco fútbol y nada de goles. Tras el 0 a 0, el ascenso se definió desde los 12 pasos. Y allí pasó de todo. Hubo remates desviados, atajadas y 8 penales por lado. La Crema tuvo dos chances para definir la historia pero las desperdició y fue Facundo Affranchino, el ex volante de River, el que tiró a cualquier parte el penal y por eso Bolívar consiguió el salto de categoría.

Ciudad de Bolívar compartió la Zona B del Federal A en el comienzo del certamen y la ganó con 31 puntos en 16 encuentros disputados.

Atlético San Martín, Huracán Las Heras y Gutiérrez ni siquiera lograron clasificar. El Chacarero si se metió a la segunda etapa de la Reválida y allí fue eliminado, mientras que el Globo quedó eliminado en la primera etapa y Gutiérrez descendió.

El camino al segundo ascenso

Disputada ya la final por el primer ascenso, continúa jugándose la Reválida para conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En la tercera etapa de la Reválida se jugaron los encuentros de ida:

Juventud Antoniana de Salta 0 vs. Gimnasia de Chivilcoy 0

Douglas Haig 2 vs. Argentino de Monte Maiz 0

9 de Julio de Rafaela 2 vs. Deportivo Rincón 0

Guillermo Brown de Madryn 2 vs. Sportivo Belgrano 0

Costa Brava de La Pampa 1 vs. San Martín de Formosa 1

Atenas de Río Cuarto vs. Sarmiento de La Banda (en disputa al momento del cierre de esta nota)

Kimberley de Mar del Plata vs. Olimpo de Bahía Blanca (lunes 15.30)

En la cuarta etapa se sumará Atlético de Rafaela, perdedor de la final, junto a los ganadores de las llaves mencionadas.