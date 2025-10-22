A dos años de su sanción por doping, Papu Gómez se prepara para debutar con Padova: "Es un gran reto para mí"

El pasado lunes 20 de octubre, el Papu Gómez cumplió los dos años de suspensión por dopaje que le aplicaron en 2023 luego de que le detectaran terbutalina en su organismo. En aquel momento, jugaba en el Monza, pero la muestra que desembocó en su sanción se remontaba a 2022, cuando aún pertenecía al Sevilla, previo al Mundial de Qatar.

Ya con libertad de acción, y con contrato con el Padova de la Serie B de Italia, se prepara para su debut, que podría producirse el domingo, cuando el equipo se enfrente como local a Juve Stabia. Entre tanto, este miércoles estuvo en contacto con lo hinchas, firmó autógrafos y dijo unas palabras de cara a este nuevo compromiso que se le avecina.

Papu Gómez firmó autógrafos a los hinchas del Padova Papu Gómez firmó autógrafos a los hinchas del Padova "Tuve ofertas del extranjero, de Argentina y de los Emiratos Árabes, pero todavía quiero jugar a este nivel. En Italia me encuentro muy bien y no quería mudarme de acá, mi familia está muy cómoda. El Padova es un gran reto para mí, me gustaría llevar al equipo de vuelta a la Serie A después de tantos años (la última temporada del club en la máxima categoría fue en 1996). No sé si este año o cuándo, pero ese es mi objetivo", aseguró el campeón del mundo.

Por otro lado, habló de lo que fueron estos difíciles últimos años alejado de las canchas: "Los primeros meses fueron los más duros, no sabía qué hacer, no sabía si seguir jugando. Pensaba en la suspensión y dos años son mucho tiempo, no sabía qué hacer. Sin embargo, poco a poco transformé la bronca en ganas de volver a jugar. Pensé en el momento de volver al campo y en poder retirarme cuando quisiera, entrenando cada día y manteniéndome en forma conseguí superar las dificultades", apuntó el Papu Gómez.