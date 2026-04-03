¡Bombazo! Aseguran que el Cuti Romero buscaría volver a Belgrano: "No quiere vivir más en Europa"

Cristian Romero no atraviesa un buen momento en el Tottenham Hotspur y estaría buscando la forma de regresar a Belgrano de Córdoba, su club de origen.

Cristian Romero, quien se ha convertido en un estandarte de la Selección argentina y en uno de los mejores defensores centrales del mundo en los últimos años, atraviesa un pésimo momento en el Tottenham Hotspur. Más allá de su rendimiento individual, el equipo ya quedó eliminado de todas las copas y torneos internacionales y pelea por no descender.

El Cuti ya no se siente cómodo en el cuadro londinense, tuvo muchas diferencias con la dirigencia en el último tiempo y se ha ganado muchas críticas por algunas expulsiones que le hicieron perderse varios partidos. En ese sentido, en las últimas horas trascendió que estaría buscando regresar a Belgrano de Córdoba, su club de origen.

Fernando Lavecchia contó que Cuti Romero quiere volver a Belgrano de Córdoba Fernando Lavecchia contó que Cuti Romero quiere volver a Belgrano de Córdoba "El Cuti Romero quiere volver ahora a Belgrano. No quiere vivir más en Europa; quiere volver a Belgrano al final de la temporada", aseguró esta mañana Fernando Lavecchia en Radio Splendid, para sorpresa de todos. Tras esto, se enfocó en el aspecto económico, el mayor obstáculo para su regreso: "Hay una cuestión: el Tottenham pelea por el descenso, , si baja de categoría va a querer sacarse de encima a algunos jugadores pesados y ahí puede llegar a ser más fácil que salga", detalló.

De todos modos, el periodista indicó que más allá de los deseos que puedan tener el campeón del mundo y el Pirata, hay otros factores a tener en cuenta: "Claro, que salga no quiere decir que vaya a Belgrano gratis. Te lo puede pagar el Atlético Madrid, Real Madrid o algunos clubes europeos, pero él quiere volver a vivir en Córdoba", sostuvo.

Cristian Cuti Romero Belgrano Cristian Romero jugó en Belgrano de 2016 a 2018. @Belgrano Pese a lo dicho por Lavecchia, aún no hay más trascendidos al respecto. Por el contrario, se habla de que el Atleti del Cholo Simeone está negociando en las sombras con los Spurs para quedarse con el defensor cordobés. Como sea, la voz ya se corrió y en Belgrano se ilusionan con volver a ver a Romero con la camiseta celeste 8 años después de su partida al Viejo Continente.