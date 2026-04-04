El suplente que convenció a Úbeda y pide pista en el 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores

De cara al debut copero frente a la Universidad Católica en Chile, Claudio Úbeda analiza la posibilidad de poner a un suplente de arranque.

Claudio Úbeda analiza poner a un futbolista que fue suplente en Córdoba para el debut por Copa Libertadores.

La decisión de Claudio Úbeda de rotar por completo la defensa de Boca en el último partido ante Talleres de Córdoba no respondió únicamente a la necesidad de dar descanso a los habituales titulares. También buscó evaluar variantes frente al bajón de rendimiento de algunos jugadores y, al mismo tiempo, fomentar la competencia interna dentro del plantel, una apuesta que dejó saldo positivo con futbolistas que aprovecharon la oportunidad y ahora se meten en la pelea por un lugar en el debut por la Copa Libertadores.

La sorpresa fue grande cuando el “Sifón” decidió sacar del once a nombres como Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco para darle lugar a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Gabriel Braida en la visita al equipo dirigido por Carlos Tevez. Sin embargo, tras el encuentro, el entrenador explicó en conferencia que la rotación respondió a una búsqueda táctica y a la intención de encontrar nuevas respuestas dentro del equipo.

La llamativa contradicción de Úbeda sobre la defensa "alternativa" de Boca en Córdoba "¿A vos te pareció que la defensa de hoy es alternativa?, ¿no? Para nosotros tampoco. Eso es bueno, saber que tenemos recambio importante, generan confianza. Por eso el objetivo es a dosificar esas cargas, que vamos a tener muchos partidos seguidos. Los que no venían jugando necesitan entrar en ritmo, y por qué no en un partido difícil como el de hoy", sentenció Úbeda.

La contradicción de Úbeda sobre la defensa "alternativa" de Boca La contradicción de Úbeda sobre la defensa "alternativa" de Boca. @lanumero12comar Marco Pellegrino podría ser titular en el debut de Boca por Copa Libertadores En medio de ese “recambio importante”, Marco Pellegrino volvió a responder con creces y dejó en claro que está en condiciones de pelear por un lugar entre los titulares de Boca. No solo mostró solidez defensiva, sino que también aportó una salida limpia desde el fondo, con una precisión poco habitual en otros zagueros del plantel como Di Lollo o Costa. De hecho, el gol de Adam Bareiro se originó a partir de una gran habilitación suya entre líneas para Aranda.