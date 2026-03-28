Federal A: Huracán Las Heras perdió con Juventud Unida (SL) y sigue sin ganar

Tras empatar en su debut con Argentino de Monte Maíz, el Globo cayó por 2 a 0 y sólo suma una unidad en la zona 3.

Huracán Las Heras no levanta cabeza. Este sábado, el Globo perdió en condición de visitante por 2 a 0 ante Juventud Unida de San Luis, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Federal A. Con este resultado, el equipo mendocino sigue sin ganar en la competición.

Tras empatar sin goles como local ante Argentino de Monte Maíz, el Globo viajaba a San Luis con el objetivo de sumar un triunfo que le permitiera posicionarse en la zona 3 del Federal A. Sin embargo, las cosas no le salieron y terminó cayendo ante un local que mostró su superioridad en el segundo tiempo.

Tras una primera mitad sin emociones, a los 14' del complemento Ezequiel Sosa abriría el marcador para los locales, que verían cómo su ventaja se estiraría 23' después. Con los mendocinos buscando la igualdad, Juventud Unida golpeó otra vez por intermedio de Lautaro Lucero, que sepultó las esperanzas de los lasherinos de llevarse algo de San Luis.