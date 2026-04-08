Accidente con vuelco en Luján: dos vehículos involucrados y un hombre hospitalizado

El accidente ocurrió en Ruta 40 y Olavarría. El conductor del auto sufrió politraumatismos y fue trasladado.

Un accidente vial con vuelco se registró este miércoles en la Ruta 40 cerca de la intersección con Olavarría, en el departamento de Luján de Cuyo, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza. El hecho involucró a dos vehículos y dejó como saldo un conductor hospitalizado.

De acuerdo con el parte oficial, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Volkswagen Saveiro impactó a un automóvil Renault 9 que circulaba en la misma dirección. Producto del choque, el rodado menor perdió el control y terminó detenido entre la banquina y la lateral oeste de la ruta.

accidente1 Accidente en Luján de Cuyo: el conductor del Renault fue hospitalizado. Prensa Ministerio de Seguridad El conductor del Renault sufrió politraumatismos moderados, además de manifestar dolor en el pecho, en el contexto de antecedentes cardíacos. Fue asistido en el lugar y trasladado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la Clínica de Luján para una mejor evaluación.

Detalles del accidente y estado de los involucrados En el vehículo también viajaba un acompañante, de 58 años, quien no presentó lesiones tras el impacto. En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 66 años con domicilio en la zona de Las Vegas, Luján de Cuyo, resultó con politraumatismos leves y no requirió traslado a un centro asistencial.

Las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia realizado al conductor de la Saveiro arrojó resultado negativo.