El milagroso rescate del actor Guillermo Pfening tras un accidente que asustó a todos: chocó y su alto se dió vuelta

El vehículo de Guillermo Pfening quedó destrozado, pero el artista se salvó de milagro. El operativo de emergencia para rescatarlo movilizó mucho el tránsito.

El saldo del accidente que puso a Pfening en todas las portadas. / Instagram @guillepfening

En las últimas horas, el reconocido actor Guillermo Pfening se convirtió en el protagonista de un gran problema vial que dejó a todos en shock: tras un violento impacto contra un auto estacionado, su vehículo terminó volcado en plena calle, generando una escena de película que despertó el pánico entre los vecinos de la zona.

Así fue el aparatoso accidente de Guillermo Pfening. Entre sirenas de ambulancias y un despliegue de emergencia total, el mundo del espectáculo contuvo el aliento hasta que se conoció el primer parte médico.

Terror en Ciudad: el vuelco que nadie esperaba El siniestro ocurrió en la intersección de Ciudad de la Paz al 3200, una zona que suele ser tranquila pero que hoy estuvo en la mira de todos los medios. Por razones que las autoridades aún intentan determinar, Pfening perdió el control de su rodado e impactó de lleno contra un coche que estaba aparcado y sin ocupantes.

accidente guillermo pfening El auto de Guillermo Pfening quedó completamente volcado sobre la calle Ciudad de la Paz tras el fuerte impacto. Captura TN La violencia del golpe fue tal que el auto del actor realizó una maniobra espectacular y terminó dado vuelta sobre el asfalto. Personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME debieron trabajar contrarreloj para asistir al artista, quien fue trasladado de inmediato al Hospital Pirovano con escoriaciones visibles en su brazo derecho.

guillermo pfening (2) El actor de 47 años fue asistido por personal del SAME y trasladado preventivamente al Hospital Pirovano. Instagram @guillepfening A pesar de lo aparatoso de la imagen —con el auto ruedas para arriba y el tránsito cortado por agentes de seguridad—, el propio Guillermo Pfening decidió romper el silencio para llevar tranquilidad a sus seguidores y colegas. En un breve pero fuerte descargo en diálogo con TN Show, el actor fue contundente: “Sí, volqué, pero por suerte estoy bien. Ya estoy por volver a mi casa”.