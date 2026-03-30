El desesperante accidente de Jeremías Gómez, hijo de Piñón Fijo, en Brasil: "Pensé que nos..."

Jeremías Gómez, hijo de Piñón Fijo, rompió el silencio en Desayuno Americano tras el reciente dramático episodio que vivió con su pareja en Brasil.

Un momento de gran tensión vivió Jeremías Gómez, más conocido como Jere Fijo, durante un viaje por Brasil junto a su pareja. El hijo de Piñón Fijo protagonizó un accidente mientras manejaba su motorhome en una ruta, en una situación que por poco no termina en tragedia.

Todo ocurrió cuando circulaban a velocidad moderada y una camioneta que iba delante perdió repentinamente un tanque de agua de gran tamaño. El objeto quedó en su camino y obligó a Jere a realizar una maniobra brusca para evitar el impacto, en medio de un contexto de tránsito que no le daba demasiado margen de reacción.

Accidente Jeremías Gómez y Gina Casinelli La pareja tuvo un accidente en Brasil. Instagram Jerefijo. Tras el episodio, Gómez llevó tranquilidad a través de un audio que fue difundido en el programa Desayuno Americano. "Gracias por preocuparse, por suerte estamos bien. Cuando volvíamos de Recife íbamos por la ruta a unos 80 kilómetros por hora nos pasa una camioneta y cuando se reincorpora al carril por se le venía un auto de frente se le desprende un tanque de agua gigantesco y se nos viene para nosotros", explicó el hijo de Piñón Fijo sobre el momento exacto en que ocurrió todo.

En ese mismo mensaje, también relató cómo vivió esos segundos al volante: "Ese momento fue duro porque pensas lo peor, se empezó a bambolear el motorhome y pensé que se daba vuelta. Por suerte lo pude controlar y no pasó nada y quedó en eso".