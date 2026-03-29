Grave accidente en Ruta 40: un motociclista atropelló a cuatro personas, incluidos dos menores

El hecho ocurrió a la altura del barrio Santa Ana de Tunuyán. Como consecuencia del siniestro, seis personas resultaron heridas, entre ellas dos niños de 1 y 5 años. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Scaravelli.

Un grave accidente vial ocurrió durante la noche del sábado en Ruta 40, cuando un motociclista atropelló a cuatro personas y dejó como saldo seis heridos, entre ellos dos menores. Como consecuencia, todos ellos debieron ser hospitalizados. El hecho se produjo frente al barrio Santa Ana de Tunuyán.

Cómo fue el accidente en Ruta 40 Según el reporte policial, el incidente se registró cerca de las 23:35. Por causas que se intentan determinar, una motocicleta Motomel de 150 cc conducida por un hombre de 30 años, que iba acompañado por otra persona de 32, embistió a cuatro personas que se encontraban en la vía.

De acuerdo al informe, al motociclista se le practicó el dosaje de alcohol en sangre correspondiente, el cual arrojó resultado negativo.

El estado de salud de los heridos Como consecuencia del impacto, una mujer de 28 años sufrió politraumatismos, mientras que el hombre que la acompañaba presentó una fractura expuesta y múltiples golpes. Por su parte, los menores, de 1 y 5 años, padecieron varios traumatismos.

En cuanto a los ocupantes de la motocicleta, el conductor sufrió politraumatismos, mientras que su acompañante presentó un golpe en la cadera y otras lesiones.