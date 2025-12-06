La fiebre del "Wrapped": cómo el resumen anual de Spotify contagió a toda la industria digital

Gigantes del streaming como Amazon y Apple despliegan nuevas herramientas y métricas para que los usuarios visualicen sus hábitos de consumo del último año.

Lo que comenzó como una exitosa estrategia de fidelización por parte de Spotify se ha consolidado definitivamente como un estándar cultural. Spotify Wrapped se lanzaría en los primeros días de diciembre no solo captó la atención global, sino que confirmó una tendencia irreversible: los usuarios quieren ver su año traducido en datos. Ante este fenómeno, múltiples plataformas han lanzado sus propias versiones, integrando Inteligencia Artificial, insignias de comportamiento y hasta comparativas curiosas para detallar las preferencias digitales del año.

Spotify Wrapped marcó una tendencia para el resto de las plataformas. La batalla por el streaming musical Los competidores directos de la plataforma sueca han sofisticado sus propuestas para no quedarse atrás. Amazon Music presentó su edición "2025 Delivered", una actualización robusta respecto a años anteriores. Además de las estadísticas de reproducción, incorporó mensajes de artistas a través de Alexa y nuevas insignias como "Pionero de la tendencia" o "Cabeza de cartel", buscando una experiencia más "festivalera" y compartible en redes.

Por su parte, Apple Music renovó su Replay 2025 con un enfoque en la lealtad y el descubrimiento. La plataforma de la manzana añadió secciones específicas para identificar nuevos hallazgos musicales y aquellos "regresos" a viejos favoritos, sumando un video anual de momentos destacados.