Tu aliado: WhatsApp estrena asistente de IA para redactar mensajes largos sin errores

La aplicación de mensajería WhatsApp integra una nueva función de IA para generar mensajes más extensos, sin faltas de ortografía.

El nuevo asistente de escritura en WhatsApp llega para convertirse en una de las funciones más destacadas de la app en 2025. La compañía anunció que la herramienta, basada en inteligencia artificial, permitirá redactar mensajes largos con corrección ortográfica y distintos estilos de comunicación. Con este cambio, la aplicación busca agilizar la escritura en conversaciones cotidianas y laborales.

Cómo funciona el asistente de escritura en WhatsApp La novedad se integra en la interfaz con un icono de lápiz que aparece en la caja de texto. Al pulsarlo, la IA analiza lo que el usuario ha escrito y ofrece dos versiones alternativas al mensaje original: una más informal para diálogos con amigos y otra con un tono formal para comunicaciones de trabajo. La función no solo amplía las ideas iniciales, también garantiza redacción sin errores.

image La novedad se integra en la interfaz con un icono de lápiz que aparece en la caja de texto. WhatsApp

Según la compañía, el procesamiento de esta herramienta ocurre directamente en el dispositivo. Esto significa que los mensajes no se envían a servidores externos, lo que refuerza el compromiso con la privacidad. Además, el nuevo asistente puede desactivarse por completo si el usuario decide no utilizarlo.

Una herramienta pensada para la comodidad Con este sistema, WhatsApp apunta a quienes suelen posponer la escritura de mensajes largos. Ahora será posible redactar una idea breve, tocar el icono y recibir una propuesta más extensa lista para enviar. En palabras de la empresa, se trata de una función que busca “hacer más sencilla la comunicación digital sin comprometer la seguridad de los datos”.