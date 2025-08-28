El truco infalible para saber quién te bloqueó de WhatsApp

La aplicación WhatsApp ofrece una trampa para conocer qué contactos te han bloqueado recientemente. Conocé el paso a paso para hacerlo.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo que es propiedad de Meta, no ofrece un aviso directo cuando un usuario decide bloquear a otro. Sin embargo, existe un truco sencillo que permite sospechar si alguien tomó esa decisión y conocer la razón por la que nos dejaron afuera de su lista de contactos.

El truco infalible está en utilizar las listas de difusión. Una vez que nosotros como usuarios creamos una lista de difusión para algún evento puntual o simplemente para chequear este truco, podemos saber si el destinatario de nuestro mensaje nos tiene bloqueados o no, ya que no le llegará el mensaje en caso de que nuestras sospechas sean ciertas.

El paso a paso para saber quién nos bloqueó de WhatsApp Abrí WhatsApp y seleccioná el menú de opciones (los tres puntos verticales).

Elegí la opción “Nueva difusión” .

Agregá en la lista a los contactos sobre los que tengas dudas.

Enviá un mensaje breve, como por ejemplo “¿Todo bien?”.

Revisá los indicadores: si aparece el doble tic gris, el mensaje fue entregado; si se queda con un solo tic, es posible que el destinatario no lo haya recibido.

Aunque el truco de la difusión es útil, no siempre es concluyente. Que el mensaje no llegue puede deberse a que el teléfono esté apagado o sin conexión.