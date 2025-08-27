WhatsApp: cómo proteger tu cuenta si te llega un código de verificación sin pedirlo

Múltiples casos de estafas vía WhatsApp elevan la necesidad de conocer sobre la seguridad de una cuenta para que no puedan acceder a tus datos personales.

En los últimos días, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre un hecho que preocupa a los usuarios de WhatsApp: la recepción de un código de verificación sin haberlo solicitado. Aunque pueda parecer un simple error, en realidad puede ser la señal de un intento de hackeo o de apropiación de la cuenta.

Los millones de usuarios que tiene WhatsApp en Argentina y en todo el mundo elevaron su preocupación ya que muchos terminaron estafados o con sus cuentas hackeadas producto del pedido de un código de verificación. Esa combinación de números puede habilitar tu cuenta en otro celular, el de un estafador.

¿Por qué llega un código que no pediste en WhatsApp? WhatsApp envía un código de seis dígitos cada vez que alguien intenta registrar una cuenta en un nuevo dispositivo. Si el mensaje llega sin que hayas hecho ese trámite, puede deberse a un error al tipear un número, pero también a maniobras más graves como intentos de estafa o técnicas como el “SIM swap”, que consiste en clonar la línea de teléfono para recibir mensajes y llamadas en otro dispositivo.

Los especialistas en ciberseguridad que analizan caso por caso cada situación, indicaron recientemente que ese código no debe ser compartido y mucho menos a un desconocido.

Chat sexual falso estafa .jpg Aplicaciones como WhatsApp ofrecen un código para verificar que vos sos quien está usando la cuenta.