WhatsApp: el truco que muy pocos saben para leer los mensajes eliminados

WhatsApp avanza con actualizaciones permanentes en todo el mundo y para todos sus usuarios. Uno de los avances más significativos que tuvo la aplicación de mensajería fue el de tener la oportunidad de eliminar los mensajes enviados y que también nuestros contactos puedan hacerlo.

Esto sucedía cuando alguien se equivocaba de chat o mandaba un mensaje del cual a los pocos segundos se arrepentía. También sirve para quienes escriben con algún error ortográfico significativo, aunque para ellos ya está disponible la función de "editar mensaje".

Al estar disponible la función de eliminar mensaje, muchos usuarios se quedaban con la intriga total sobre qué era lo que les mandó su contacto y que ellos no alcanzaron a leer. Para esos casos, existe un simple procedimiento que puede ayudar, siempre que tengas un móvil con Android, a acceder a esos mensajes eliminados, aún después de ser borrados.

Los teléfonos Android almacenan un registro de todas las notificaciones, incluyendo los mensajes entrantes desde WhatsApp. Esa capacidad hace posible recuperar el contenido de mensajes que fueron eliminados por el remitente.

Primero, es esencial asegurarse de que esta función esté activada. Para hacerlo, hay que ingresar al menú de "Ajustes" del dispositivo, luego buscar la sección "Notificaciones" y acceder a través de "Ajustes avanzados" al "Historial de notificaciones".

Una vez habilitado, se mostrará una lista con las últimas notificaciones recibidas, incluso las correspondientes a mensajes que fueron borrados posteriormente.

Pasadas las 24 horas, el sistema organiza esos registros según la aplicación de origen, facilitando su consulta. Al tocar cualquiera de las notificaciones, el móvil abrirá automáticamente la app correspondiente; en el caso de WhatsApp, esto permitirá ingresar al chat y leer el mensaje que el emisor había eliminado.

Este truco pone en evidencia cómo, en Android, las herramientas de registro del sistema pueden ofrecer una solución casi inmediata a la curiosidad humana, y cómo una configuración algo escondida puede revelar contenido que parecía perdido.