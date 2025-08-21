WhatsApp prueba mensajes de voz para llamadas no contestadas en su nueva función

WhatsApp incorporará mensajes de voz en llamadas no respondidas en Android, una función en pruebas que busca agilizar la comunicación entre usuarios

WhatsApp sigue añadiendo funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. Ahora, la aplicación trabaja en una novedad: la posibilidad de dejar un mensaje de voz en WhatsApp cuando una persona no responde una llamada. Esta opción funciona como un contestador integrado en los chats y ya se encuentra en fase de pruebas en la versión beta de Android.

Cómo funciona el nuevo contestador de WhatsApp La herramienta aparece cuando una llamada no es respondida o rechazada. En esos casos, la app muestra tres opciones: volver a llamar, cancelar la llamada o grabar un mensaje de voz. El audio se envía de inmediato al chat, acompañado de la notificación de llamada perdida.

image Nueva opción de contestador con mensajes de voz en WhatsApp WabetaInfo Otra forma de usar esta función es desde la ventana del chat. Si el usuario recibe una notificación de llamada sin respuesta, puede pulsar sobre ella y grabar directamente la nota de voz. Según WaBetaInfo, esta opción ofrece un acceso rápido para enviar información sin necesidad de escribir un texto.

WhatsApp apuesta por la rapidez y la comodidad La compañía busca agilizar el contacto entre usuarios. En lugar de insistir con varias llamadas o redactar mensajes, el nuevo sistema permite dejar un audio inmediato. Josephine Tan, vocera de la división de producto de Meta, explicó: “El objetivo es que los usuarios ahorren tiempo y mantengan la comunicación activa incluso si la otra persona no puede responder en ese momento”.

De acuerdo con datos recientes, más del 70% de los usuarios de WhatsApp prefieren el uso de notas de voz frente a los mensajes de texto. Con esta función, la aplicación refuerza esa tendencia y se posiciona frente a competidores como Telegram, Zoom o Google Meet, que también integran soluciones rápidas para llamadas no contestadas.