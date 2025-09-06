¿Vencerá el Spam? Primeras impresiones del contestador de WhatsApp

WhatsApp comenzó a probar una nueva herramienta que añade la opción de dejar un mensaje de voz tras una llamada no respondida. La función, que emula un contestador automático digital, ya está disponible en la versión Beta para dispositivos Android y busca optimizar la comunicación inmediata en la plataforma de Meta .

Hasta ahora, cuando una llamada no era atendida en WhatsApp , el usuario solo podía volver a llamar, cancelar la acción o enviar un mensaje de texto desde el chat. Con esta actualización, la pantalla mostrará una tercera opción: “grabar un mensaje de voz”. El destinatario recibe la notificación habitual y, al acceder, escucha directamente el audio enviado.

Según la compañía, esta incorporación tiene como objetivo “reducir la fricción entre usuarios y mejorar la eficacia en la interacción digital”. En otras palabras, se busca agilizar la continuidad de la conversación sin depender de que el receptor esté disponible en tiempo real. Según la compañía, esta incorporación tiene como objetivo “reducir la fricción entre usuarios y mejorar la eficacia en la interacción digital”. En otras palabras, se busca agilizar la continuidad de la conversación sin depender de que el receptor esté disponible en tiempo real.

La nueva función de mensajes de voz en WhatsApp no solo agiliza la comunicación, sino que también ofrece mayor flexibilidad en el día a día. Al permitir dejar un audio tras una llamada perdida, los usuarios ya no necesitan estar pendientes todo el tiempo del teléfono ni responder de inmediato, lo que habilita un uso más libre y menos demandante de la aplicación.

Asimismo, para quienes reciben con frecuencia llamadas no deseadas o spam a través de la plataforma, esta opción es una solución práctica, ya que evita la molestia de tener que atender en el momento. Incluso resulta útil para contestar cuando se está ocupado, manteniendo la interacción sin necesidad de interrumpir otras actividades.

image Desde WhatsApp Business podíamos responder con mensajes de chat en ciertos horarios WhatsApp Business

La novedad está disponible de manera limitada en el canal Beta de WhatsApp para Android. Para unirse, los usuarios deben buscar la aplicación en Play Store, desplazarse hasta la sección “Asistencia de la aplicación” y registrarse en el programa de prueba. Sin embargo, la disponibilidad de cupos puede agotarse rápidamente.

Las versiones Beta suelen incluir herramientas aún en desarrollo, por lo que es habitual encontrar fallos de funcionamiento. Quienes participen en este canal deben estar dispuestos a reportar errores y contribuir al ajuste de las funciones antes de su implementación global.

image La función de mensajes de voz tras llamadas perdidas llega primero a WhatsApp Beta en Android.

Próximos pasos y disponibilidad

Meta no confirmó la fecha exacta en la que los mensajes de voz tras llamadas no respondidas llegarán a la versión estable. No obstante, si la recepción en la fase Beta es positiva, la empresa espera integrarla a nivel global en próximas actualizaciones.

Con esta medida, WhatsApp se alinea con una tendencia de la mensajería digital: ofrecer más alternativas asincrónicas para mantener la continuidad de las conversaciones. La herramienta, que algunos usuarios ya llaman “contestador automático”, acerca a la aplicación a dinámicas tradicionales de telefonía, adaptadas al entorno digital actual.