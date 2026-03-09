El dueño de WhatsApp apuesta por el futuro sin smartphones: así son los nuevos dispositivos

Durante años, el teléfono inteligente se consolidó como el centro de la vida digital. Sin embargo, algunos líderes tecnológicos creen que esa etapa podría estar llegando a su límite. Uno de ellos es Mark Zuckerberg , director ejecutivo de Meta, dueño de WhatsApp , quien anticipó un cambio profundo en la forma en que las personas interactúan con la tecnología.

Durante el evento Meta Connect, la compañía presentó una nueva generación de dispositivos pensados para reemplazar gradualmente al smartphone. La propuesta se centra en gafas inteligentes con realidad aumentada, capaces de integrar múltiples funciones que hoy dependen de los teléfonos.

Según el propio Zuckerberg, en la próxima década muchas personas podrían dejar de llevar el celular consigo y utilizar este nuevo dispositivo como herramienta principal para comunicarse, trabajar o acceder a información.

El modelo presentado por Meta se conoce como Meta Ray-Ban Display. Estas gafas incorporan una pantalla de alta resolución que solo puede ver el usuario, lo que permite desplegar información directamente en el campo visual.

La tecnología funciona mediante realidad aumentada. Esto significa que el dispositivo superpone datos digitales sobre el entorno real. De esta manera, el usuario puede recibir notificaciones, consultar indicaciones de navegación o leer mensajes sin necesidad de mirar una pantalla tradicional.

WhatsApp-Función Oculta - Portada Mark Zuckerberg es el dueño de WhatsApp. shutterstock

Además de la visualización de contenidos, el sistema incluye cámara, micrófonos, altavoces y conexión a internet. También permite realizar traducciones en tiempo real, mostrar subtítulos automáticos o acceder a distintas aplicaciones.

Otra característica que llamó la atención es la variedad de métodos de control. Las funciones pueden activarse mediante comandos de voz, gestos o con un accesorio llamado Neural Band, una pulsera capaz de interpretar señales musculares para interactuar con la interfaz.

Cómo funcionan las gafas inteligentes

El concepto detrás de este dispositivo es ofrecer una experiencia digital constante, pero sin depender de un teléfono en la mano. En lugar de consultar un aparato cada pocos minutos, la información aparece directamente frente a los ojos del usuario.

Zuckerberg definió esta idea como una especie de “asistente tecnológico permanente”. Las gafas pueden ver, escuchar y responder durante el día, generando datos útiles en tiempo real según el contexto.

Entre las posibilidades que se mencionaron durante la presentación aparece la creación de pantallas virtuales en cualquier espacio. Esto permitiría, por ejemplo, trabajar con varias ventanas digitales frente al usuario o interactuar con contenido multimedia sin necesidad de un monitor físico.

También se abre la puerta a nuevas experiencias en entretenimiento, videojuegos y comunicación. Las conversaciones podrían realizarse con traducción automática, mientras que los contenidos digitales se integran al entorno cotidiano.

Un cambio que todavía llevará tiempo

A pesar del entusiasmo de Meta, la transición hacia un mundo sin celulares no será inmediata. Las gafas aún dependen de otros dispositivos para ciertas funciones, especialmente en lo que respecta a llamadas telefónicas o conexión completa a la red.

Sin embargo, el desarrollo avanza con rapidez. La compañía apuesta a construir un ecosistema que combine gafas inteligentes, pulseras neuronales y otras tecnologías conectadas.

El precio inicial anunciado para las Meta Ray-Ban Display ronda los 799 dólares en Estados Unidos. El lanzamiento comenzó en mercados seleccionados y se espera que su disponibilidad se amplíe gradualmente durante los próximos años.

Para muchos analistas, el smartphone todavía seguirá siendo protagonista durante bastante tiempo. Pero si las previsiones de Meta se cumplen, el futuro de la tecnología cotidiana podría pasar por algo mucho más discreto: unas gafas capaces de integrar todo lo que hoy cabe en un teléfono.